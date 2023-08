Großes Interesse an der Geschichte der Liebfrauenkirche

Im Rahmen der Barockwoche Oberschwaben–Allgäu warteten viele Besucher in der Liebfrauenkirche auf den Vortrag von Stadtarchivar Ludwig Ohngemach über die Entstehung und Bedeutung der Kirche. Eng hängt die Geschichte der Kirche mit der Stadtgründung von Ehingen 1230 zusammen.

Im Jahr 1239 hat Graf Ulrich von Berg/Schelklingen die Kapelle gestiftet, die Pfarrrechte lagen damals jedoch bei St. Michael nah dem Ort, wo heute St. Blasius steht. Schon im Jahr 1386 wird die Stiftung einer ewigen Messe bestätigt. 1454 wird die Kapelle durch eine spätgotische dreischiffige Basilika ersetzt, die deutlich größer war. Der Grundstein dieser Basilika ist noch heute im Turm der Kirche zu sehen. Im Kirchenschiff befand sich die Kanzel und ein steinernes Weihwasserbecken. Der Chorbogen zeigt Balken der Kreuzigung, aber auch das Wappen der Habsburger und eine österreichische Fahne, die belegen, dass die Kirche als Habsburger Kirche zu verstehen ist. Die Präsenz der Habsburger mit ihrem Statthalter Barin von Staufenberg war auch an den Balken des Chors verdeutlicht. Ehingen gehörte nach dem Verkauf des Grafen von Berg an die Habsburger zum vorderösterreichischen Reich. 1638 ging die Kirche an die Franziskaner einen Bettelorden, der die Betreuung der Kirche übernahm. „Die Seelsorge auch für Randgruppen war den Franziskanern ein zentrales Anliegen. Sie wollten in den Städten präsent sein, dort Glaubensinhalte vermitteln. Ein einfaches Leben war ihnen wichtig“, erklärte Ohngemach seinen vielen Zuhörern.

Die Kirche bekam zunehmend Bedeutung auch als Wallfahrtsort, die Betreuung der Wallfahrer oblag den Franziskanern, deren Ordensleute vorwiegend aus Bayern und Tirol stammten. Kirchenrechtlich hatte die Liebfrauenkirche damals den Status einer Kapelle, während St. Blasius als Pfarrkirche dem Bistum Freiburg unterstellt war. Nach dem 30–jährigen Krieg wurde klein wieder angefangen 1652 wurde das Franziskanerkloster zum Konvent erhoben, fünf Padres und sieben Laienbrüder gab es damals. Das Kloster hatte keinen Grundbesitz und war auf die Zahlungen der Stadt und Almosen angewiesen um lebensfähig zu bleiben. Auch die Wallfahrten brachten Geld in die Kasse des Konvents. Wichtig für die Wallfahrer war das Gnadenbild, das erst außerhalb der Kirche angebracht war. Viele Wundertaten sind verzeichnet, die durch Gebete an diesem Gnadenbild erreicht wurden. So ist die Heilung einer Tochter des Müllers von Rißtissen nach 14 Wochen schrecklicher Schmerzen am Fuß, die die Ärzte nicht lindern konnten, die Rede. „Die Wallfahrt mit Messe war die letzte Rettung“, sagte Ohngemach.

Nachdem mehrmals der Blitz in die Turmspitze eingeschlagen hatte und damit auch die untere Stadt der Brandgefahr aussetzte, war der Bau eines neuen Turms ein zentrales Anliegen. Eine Zwiebelturmhaube auf dem Turm war geplant, die Stadtväter waren dagegen, sie sahen das Stadtbild als gefährdet an. 1654 wurde der gotische Turmhelm abgetragen, eine Zwiebelkuppel 1655 installiert, damit war der Turm noch fünf Meter höher als zuvor. Für den Bau wurden sachkundige Ortsangehörige zugezogen. Reichhaltige Kleider– und Schmuckspenden gab es für das Gnadenbild, das sich heute beim Nordausgang befindet. Die Wallfahrer brachten viel Geld für die Kirche, auch Statthalter Staufenberg machte eine große Stiftung. „1723 wurde der Grundstein für einen Neubau gelegt, alle zogen an einem Strang, die Zuschüsse flossen reichlich. „Der Baubestand aus der Zeit der Gotik wurde abgebrochen. Das Ziel war ein Saalbau ohne Seitenschiffe mit halbrundem Chor. Vier Altäre von den sieben vorhandenen wurden übernommen. Auf Stuck und Ausmalung verzichtete man. Nur verschiedene Holzarten verzierten die Kirche“ sagte Ohngemach. Meister aus dem Orden zogen von Kloster zu Kloster, so kam man zu preisgünstigen Lösungen. Durch Stiftungen und von Wohltätern kam Geld. Mit der Säkularisierung 1805 kam das Ende des Konvents. Ehingen wurde als Aussterbekloster für die Franziskaner bestimmt, die Ordensbrüder aus mehreren Klöstern kamen hier für den Rest ihres Lebens her. 1822 starb der letzte Padre. Die Liebfrauenkirche wurde als Stadtpfarrkirche Bestandteil von St. Blasius.