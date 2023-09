Es geht um nichts Geringeres als einen Beitrag zum Umweltschutz. Und das soll auch auf der Toilette möglich sein. Eine Alternative zum Mobilen–Klo aus Plastik und mit Chemie bietet jetzt die Firma Braig in Ehingen an — als Vertriebspartner des aus der Schweiz stammenden Unternehmens Kompotoi. Dabei unterscheidet sich das mobile Komposttoilette schon optisch von den Plastik–Chemieklos: Es ist aus Massivholz gebaut.

Wir sind an nachhaltigen Neuerungen und Konzepten immer interessiert. Julian Braig

„Wir wollen unser Leistungsspektrum erweitern“, sagt Julian Braig vom Entsorgungsbetrieb Braig. Denn auch das herkömmliche Chemieklo wird es weiterhin bei der Firma geben. Das neue Angebot richte sich besonders an Leute, die großen Wert auf den ökologischen Aspekt legen würden. Es sei deshalb die Möglichkeit, noch mehr Kundengruppen anzusprechen. Und: „Wir sind an nachhaltigen Neuerungen und Konzepten immer interessiert.“

Mit Handschlag besiegeln Julian Braig und Kompotoi-Geschäftsführer Florian Hayler (v.l.) die Partnerschaft. (Foto: Kompotoi )

Braig liefert die Toiletten für Kompotoi

Die Bestellungen laufen über Kompotoi, das seinen deutschen Firmensitz in Leipzig hat. Das gibt den Auftrag an Braig weiter. Und das Ehinger Unternehmen liefert die Toilette, leert sie und holt sie auch wieder ab — je nach dem, wie der Kunde das Klo einsetzt.

Denn das ökologische Mobilklo kann sowohl für Veranstaltungen als auch für längeren Gebrauch gemietet werden. Und es gibt es in verschiedenen Ausführungen: unter anderem als Toilette, Pissoir und eine Einheit mit Waschbecken.

In mehreren Ausführungen gibt es das Kompostklo. (Foto: Kompotoi )

So funktioniert das ökologische Klo

Die Funktionsweise erklärt Julian Braig so: Die Fest– und Flüssigstoffe werden direkt in der Toilette voneinander getrennt. Der flüssige Anteil, also der Urin, wird an Kompotoi geliefert. Es gebe ein Verfahren, wie daraus Dünger gewonnen werden könne — auch wenn das noch in den Anfängen stecke.

Es ist ein ganz einfaches und logisches Prinzip, wie man Kreislaufwirtschaft betreiben kann. Julian Braig

Die Feststoffe hingegen werden direkt bei der Firma in Ehingen kompostiert. „Es ist ein ganz einfaches und logisches Prinzip, wie man Kreislaufwirtschaft betreiben kann“, zeigt sich Braig überzeugt. Gegen den Geruch kommen nach jedem Toilettengang Sägespäne obendrauf. Laut Produktbeschreibung soll es dann statt nach Chemie und Urin wie auf einem Chemieklo nach Holz riechen.

Das Kompostklo besteht aus Massivholz. (Foto: Kompotoi )

In Deutschland gibt es das Holzklo in fünf verschiedenen Städten

Mit Ehingen gibt es die Holztoilette jetzt in fünf deutschen Städten — neben München, Darmstadt, Chemnitz und Leipzig. Beliefern kann Braig dabei etwa im Umkreis von 100 Kilometern. „Wir sind natürlich im Alb–Donau–Kreis, aber auch in Sigmaringen, Biberach, Ravensburg und rund um Heidenheim“, sagt Julian Braig. Zwei Aufträge gab es bereits: einen in Heidenheim und einen in Langenenslingen.

Vom Design her sind sie für bestimmte Anlässe auch besser geeignet als Dixi–Klos. Julian Braig

Gegen den Geruch kommen Sägespäne oben drauf. (Foto: Kompotoi )

Die Kunden bestellen das Holzklo aber nicht nur wegen Umweltaspekten. „Vom Design her sind sie für bestimmte Anlässe auch besser geeignet als Dixi–Klos“, sagt deshalb auch Julian Braig. Ein Mal hätten sie die Kompotoi auch zu einer Hochzeit geliefert. Das Brautpaar habe sich bewusst für die Holzlösung entschieden. Auch würde es sich besser in eine Umgebung wie einen Wald passen, sagt Braig.

Wir sind gespannt, wie das neue Produkt in der Region angenommen wird. Julian Braig

„In der Schweiz ist das schon sehr verbreitet“, sagt er. Im Raum Zürich würden bereits zwischen 100 und 200 solcher Kompotoi stehen. „Wir sind gespannt, wie das neue Produkt in der Region angenommen wird“, sagt Julian Braig. „Aber wir sind da ganz zuversichtlich.“ Denn nicht nur Privatpersonen, auch Veranstalter würden teilweise immer stärker auf Nachhaltigkeit setzen.