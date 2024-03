Nach rund zwei Stunden Diskussion samt Sitzungsunterbrechung hat der Ehinger Gemeinderat den Streit um den Erhalt der Streuobstwiese im sechsten Bauabschnitt des Baugebiets Rosengarten zumindest vorerst beendet. Der Gemeinderat verständigte sich am Ende einer durchaus kontroversen Diskussion auf einen Kompromiss, der vorsieht, rund 70 Prozent des Streuobstbestands zu erhalten. Dafür werden aber Bauplätze nicht realisiert.

Mehrere Jahre

Die Diskussion um die rund 7000 Quadratmeter (70 Ar) große Streuobstwiese, die im Plangebiet des sechsten Bauabschnittes im Rosengarten liegt, zieht sich bereits über mehrere Jahre. Eigentlich besteht seit dem Jahr 2005 ein Plan, wonach die Streuobstwiese Richtung B311 Bauplätzen weichen soll. So richtig Fahrt aufgenommen hat die Diskussion um den Erhalt des Streuobstbestandes im Juli des Jahres 2022, als der Ehinger Gemeinderat den Entwurfs- und Auslegungsbeschluss zum sechsten Bauabschnitt des Baugebiets Rosengarten fassen sollte. Damals machte sich Grünen-Fraktionschef Hubert Dangelmaier für den Erhalt der Streuobstwiese stark und entfachte damit schon damals eine Mega-Diskussion im Rat. 2022 hatte die Stadtverwaltung erklärt, „so viele Bäume wie möglich zu erhalten“, was vielen Räten nicht weit genug ging.

Petition bremst aus

Was folgte, waren neben einer Diskussion im Rat eine sogenannte Rettungsgruppe, die letztlich in einer Petition mündete, eingereicht vom BUND und Nabu, die Anfang des Jahres 2023 alle weiteren Planungen und Fortschritte des sechsten Bauabschnittes im Ehinger Baugebiet Rosengarten zum Stillstand brachte. „Die Petition richtet sich gegen den Bebauungsplan und ist für den Erhalt der Streuobstwiese. Beschlossen wurde der Bebauungsplan vom Gemeinderat im Jahr 2005“, erklärt Ehingens Stadtbaumeister Andreas Erwerle damals. Deswegen wurde laut Erwerle alles blockiert, was in der Fachsprache Stillhalteabkommen heißt. Das bedeutete auch, dass der Bau und die Planungen für das zweite Kinderhaus im Rosengarten seither auf Eis liegen. Mehrfach hat sich dann der Petitionsausschuss beraten, vor Ort getroffen, ohne aber ein Ergebnis zu Tage zu fördern - sehr zum Unmut von OB Alexander Baumann.

Eine Arbeitsgrundlage

Jetzt allerdings, nach der jüngsten Sitzung am Donnerstag, besteht wieder eine Arbeitsgrundlage, auf der die weiteren Planungen aufgebaut werden - auch wenn es bis dort hin ein durchaus steiniger Weg gewesen ist. „Wir haben verschiedene Varianten entwickelt. Wir alle wissen, dass dieses Verfahren große Herausforderungen birgt und zu Zielkonflikten führt. Das liegt in der Natur der Sache“, betonte OB Baumann am Donnerstag in der Sitzung und erklärte: „Hier ist Kompromissfähigkeit notwendig.“ Ein Antrag der vier Fraktionen der Grünen, SPD, Freien Wähler/FDP und Junges Ehingen im Vorfeld der Sitzung wollte im Kern rund 4500 Quadratmeter des Streuobst-Bestands erhalten. „Wir haben die aktuelle Planung überarbeiten lassen“, sagte dann auch Peter Hilbig von der Abteilung Planung der Stadt Ehingen.

Laut neuem Plan, der sogenannten Variante zwei, würden knapp 4000 Quadratmeter Grünfläche übrig bleiben - und zwar rund 2800 Quadratmeter als Teilerhalt der Obstwiese plus weitere 1100 Quadratmeter neuer, ergänzender Grünfläche im östlichen Bereich der Streuobstwiese Richtung neuem Kindergarten. Westlich der Streuobstwiese, so die neue Planung, hätte ein Platz für Kleingewerbe wie Physiopraxen oder ähnliches entstehen sollen (darüber Wohnungen), nördlich davon ein Nachbarschaftsplatz als Treffpunkt für das neue Quartier, das in verdichteter Bauweise mit Mehrfamilienhäusern und Einfamilienhäusern geplant ist. „Wir haben einfach ihren Antrag weitergedacht und geschaut, was es für Möglichkeiten gibt, das Baugebiet am schnellsten zu realisieren“, erklärte Hilbig und betonte: „Wenn wir die geplante Erschließung durch den Erhalt der Streuobstwiese nicht machen können, hat das am meisten Konsequenzen.“ Denn Dinge wie Kanäle, Straßen und Leitungen müssen so komplett umgeplant werden. „Der Vorteil der Variante zwei liegt darin, dass die Erschließung nicht angepackt wird“, so Hilbig.

Michael Mouratidis, Fraktionsvorsitzender der CDU, wollte zuerst wissen, was gewesen wäre, wenn es keine Diskussionen um den Streuobstbestand gegeben hätte. „Dann wäre das Baugebiet nun erschlossen und man könnte bauen“, sagte Stadtbaumeister Andreas Erwerle. Mouratidis sprach sich für die Variante zwei aus. „Wenn wir da noch ein paar Quadratmeter dazugeben, hätten wir etwa die Hälfte des Bestandes erhalten. Das ist doch ein Kompromiss.“ Das wiederum sah Hubert Dangelmaier von den Grünen nicht so. „2800 Quadratmeter von 7000 zu erhalten ist für mich kein ehrlicher Kompromiss“, polterte Dangelmaier und bekam von Peter Hilbig als Antwort: „Wollen wir ein Baugebiet und Wohnraum schaffen oder nicht?“

Wie viele Prozent?

Philipp Lämmle von der CDU schlug indes vor, die Fläche westlich der Streuobstwiese, auf der das Kleingewerbe samt Wohnungen darüber geplant ist, als Streuobstwiese zu erhalten, zumal Hilbig davor deutlich machte, dass Kleingewerbe wie Handel hier kaum funktionieren würde. Peter Bausenhart (CDU) machte indes deutlich, dass die Stadt 40 Prozent erhalten wollte, die Antragssteller 60 Prozent und die CDU nun 50 Prozent als Kompromiss vorschlägt. „Es ist erschreckend, dass von 70 Ar nur 28 Ar erhalten werden sollen“, sagte Julia Fischer von Junges Ehingen. Peter Groß (CDU) befand: „Die Diskussion hier ist gut. Der Antrag der anderen Fraktionen ist nachvollziehbar. Wenn die Stadt noch zehn bis 15 Ar woanders als Guzele bepflanzt und wir 34 Ar erhalten, ist das doch gut. Lasst uns doch die Streuobstwiese westlich bis zur Alexander-Schmorell-Straße erhalten. Wir brauchen doch beides. Streuobst und Wohnraum.“ Nach einer mehr als 20-minütigen Unterbrechung „einigten“ sich alle Fraktionen darauf, die Variante zwei mit dem Zusatz, die Streuobstwiese bis zur Alexander-Schmorell-Straße zu erhalten, zu nehmen. Bei zwei Enthaltungen, darunter OB Baumann, ging das nun durch. Insgesamt bleiben so rund 70 Prozent der Streuobstwiese mitten im Wohngebiet bestehen, darauf soll nun die weitere Planung aufbauen.