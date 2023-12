Die Ehinger Feuerwehr musste am Tag vor Heiligabend zu einem Einsatz in ein Ehinger Wohngebiet ausrücken. Grund dafür war eine Verpuffung an einem Kaminofen, wie Einsatzleiter Christian Gräter erklärt.

Wohnzimmer voller Rauch

Kurz nach 11.30 Uhr rückte die Ehinger Feuerwehr am Samstagmorgen in das Wohngebiet Berkacher Grund aus. „Es handelt sich um eine Verpuffung an einem Kachelofen. Das komplette Wohnzimmer des Hauses ist voller Rauch“, erklärt Gräter, der betont, dass die Bewohnerin „alles richtig gemacht hat“. Die Dame, die zum Zeitpunkt des Alarms laut den Einsatzkräften alleine zuhause gewesen ist, habe sofort alle Türen geschlossen und das Gebäude verlassen. „Verletzt wurde niemand. Unsere Aufgabe ist es nun, das Wohnzimmer mit Druckluft vom Rauch zu befreien“, betont Gräter. Die Ehinger Feuerwehr war mit 22 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen, darunter die Drehleiter, im Einsatz.