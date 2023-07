Großeinsatz an der Ehinger DRK–Rettungswache: Die Ehinger Feuewehr ist am Donnerstagabend gegen 21.45 Uhr zu einem nicht alltäglichen „Ereignis“ alarmiert worden. Wie Ehingens Stadtbrandmeister Oliver Burget erklärt, war die Erstmeldung ein Gebäudeeinsturz an der DRK–Rettungswache am Ehinger Mühlweg. Am Ende entpuppte sich der Alarm allerdings als „Fehlalarm“.

„Solch ein Alarm ist schon eine große Nummer“, sagt Oliver Burget über den Einsatz am Donnerstagabend, der aufgrund der Alarmierung zu einem Großeinsatz wurde. Doch was war passiert?

Schränke waren leicht verrschoben

„Als wir angekommen sind, waren alle Personen und Fahrzeuge bereits aus der Wache raus“, sagt Burget, der zudem den Fachberater Bau des ebenfalls angerückten THW hat alarmieren lassen, ebenso wie die Gebäudeeinsturztruppe des THW aus Weingarten, deren Anfahrt dann aber schnell abgebrochen wurde. Denn der Rettungswache drohte nach Aussage der Einsatzkräfte zu keinem Zeitpunkt eine Einsturzgefahr.

Der Auslöser des Alarms, so Burget, waren von den DRK–Kräften im Keller des Gebäudes entdeckte Einbauschränke, die von ihrem ursprünglichen Platz verschoben waren. „Aufgrund eines Wasserschadens war der Estrich feucht und hat dadurch die Schränke leicht verrückt“, erklärt Burget, der am Abend zudem sicherheitshalber den Gasversorger und die Ehinger Energie anforderte, um das Gebäude notfalls „gas– und stromlos“ zu machen.

Wache wird ab August saniert

Laut Mitteilung der zuständigen Pressestelle des DRK–Kreisverbands Ulm sei das Mobiliar nicht beschädigt worden. Es habe lediglich nicht wie gewohnt am Platz gestanden, hieß es von Seiten des DRK. Das Gebäude sei jedoch auch weiterhin betriebsbereit und für den Betrieb freigegeben. Zu keiner Zeit habe eine Gefahr für die im Gebäude befindlichen Einsatzkräfte bestanden. Auch jetzt wird der Betrieb weiterhin uneingeschränkt möglich sein.

Das gilt auch für die Zeit ab dem 7. August. Dann soll das Gebäude, das 2010 erbaut wurde, saniert werden. Durch ein defektes Abwasserrohr waren Wände feucht geworden. Bei den gleichen Bauarbeiten werden außerdem die Duschen saniert, teilt das DRK mit. Für die Einsatzkräfte war der Schock in der Nacht dennoch groß, Burget sagt: „Es wäre fatal gewesen, wenn es sich wirklich um einen Gebäudeeinsturz gehandelt hätte.“