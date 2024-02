Ein Raum in der Alten Schule in Nasgenstadt hat am frühen Aschermittwochmorgen gebrannt. Durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr konnte ein Großbrand verhindert werden. Verletzt wurde niemand, da zum Brandzeitpunkt keine Menschen im Gebäude gewesen sind.

Rauch dringt heraus

Der Alarm ging um 6.17 Uhr runter, gemeldet wurde der Ehinger Stützpunktwehr, dass aus einem Fenster der Alten Schule in Nasgenstadt Flammen rausschlagen. „Als wir angekommen sind, drang aus weiteren Öffnungen des Hauses dichter Rauch heraus“, erklärt Ehingens Stadtbrandmeister Oliver Burget.

Der erste Angriffstrupp der Feuerwehr ging unter Atemschutz in das Gebäude, um den Brandherd in dem Zimmer im ersten Stock zu bekämpfen. Bei dem Zimmer handelte es sich um das Badezimmer des Hauses, wie Nasgenstadts Ortsvorsteherin Heike Heinrich am Brandort bestätigte.

„Ein zweiter Trupp von uns ist gleich hoch zum Dachgeschoss, weil eine massive Gefahr eines Dachstuhlbrandes bestand. Hätten wir das nicht gemacht, wäre der Dachstuhl wohl lichterloh in Flammen gestanden“, so Burget, der betont: „Wir sind froh, dass wir das erfolgreich verhindern konnten.“ Ebenfalls als Vorsichtsmaßnahme habe sich die Ehinger Stützpunktwehr dazu entschlossen, die Drehleitern der Feuerwehren aus Munderkingen und Erbach anzufordern.

Dichte Wohnbebauung

„Wenn sich das Feuer ausgebreitet hätte, wären die weiteren Drehleitern notwendig geworden. Auch deshalb, weil in direkter Nachbarschaft dichte Wohnbebauung ist“, erklärt Burget. Denn um das alte Schulhaus in Nasgenstadt herum befinden sich unter anderem die Wohnungen der Donau-Residenz des Unternehmers Franz Borst.

Nach der erfolgreichen Bekämpfung des Brandes war es dann die Aufgabe der Feuerwehr, die Zwischendecke zu öffnen, um nach weiteren Glutnestern zu suchen.

Insgesamt waren rund 40 Feuerwehrleute sowie das DRK und die Polizei im Einsatz, die Brandursache ist laut Burget „bisher noch unklar“. Das Gebäude der Alten Schule in Nasgenstadt ist in städtischem Besitz, im Erdgeschoss befindet sich der Schulsaal, im ersten Stock die Jugendbude.