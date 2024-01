In der Ehinger Gastronomieszene ist in diesen Tagen einiges los. Wie berichtet, wird ein vietnamesisches Restaurant dort eröffnen, wo das Café Tiffanys an Weihnachten letztmals aufhatte. Außerdem hört nach 13 Jahren Familie Albrecht als Betreiber der Gaststätte Wolfert auf - ein neuer Pächter wird gesucht. Doch es gibt noch weitaus mehr Bewegung in der Stadt: Manche Barbesitzer hören auf, haben es vor vor oder sie stehen vor Veränderungen. Die „Schwäbische Zeitung“ hat sich umgehört.

Seit 30 Jahren in Deutschland

Andreas Choris aus Ehingen wird die Alpha-Bar in Ehingen aufgeben. „Ich wandere aus“, sagt er. Seit 30 Jahren ist er in Deutschland, ist hier aufgewachsen. Doch schon länger habe er den Wunsch, nach Griechenland auszuwandern. Nun möchte er den Neubeginn wagen, denn ein Neubeginn steht bei ihm ohnehin an: „Ich werde Vater“, verrät er und sagt: „Ich habe mich jetzt entschlossen: Wenn ich die Bar verkaufen kann, dann ist es Zeit, auszuwandern.“

Bis ein Käufer gefunden ist, führt Choris die Alpha-Bar in der Kornhausgasse aber noch ganz normal weiter. Im Februar 2018 hatte er sie eröffnet, in den Räumen der ehemaligen Kneipe „Kuba“. Nun steht die Bar im Ehinger Zentrum zum Verkauf: für 236.00 Euro zur Übernahme. „Ich verkaufe sie so, wie sie ist“, sagt Choris. Das heißt, auch das Mobiliar sowie die Küche sind im Preis inbegriffen. „Es wäre gut, wenn jemand hier weiter eine Bar betreibt“, sagt er. Denn die Bar habe sich mittlerweile einen Namen gemacht. „Es kommen auch Gäste aus Ulm, Laupheim und Biberach. Sie fühlen sich wohl hier“, sagt der Barbesitzer. Deshalb falle es ihm auch schwer, die Kneipe aufzugeben. „Die Gäste sind wie eine Familie geworden“, erklärt er und die Arbeit mache ihm auch Spaß. Doch nun stand eben die Entscheidung an: Deutschland oder Griechenland. Und er hat sich entschieden.

Auch Friseursalon denkbar

Letztlich könne ein Käufer mit der Immobilie machen, was er will: Es muss keine Bar sein, es könnte hier auch ein Friseursalon, ein Versicherungsbüro oder anderes eröffnen, erklärt Choris. Es habe auch schon Interessenten gegeben. Doch es sei aktuell für Viele schwer, einen Kredit zu bekommen.

In gute Hände geben

In naher Zukunft aufhören möchte auch Alex Rothenbacher, Chef des Bistro ’84 in der Pfisterstraße. „Ich habe den Wunsch, das Bistro in gute Hände weiterzugeben“, sagt er. Nun müsse nur noch die richtige Person kommen, um weiterzumachen. Klar für ihn ist ist: „Das 40-jährige Jubiläum am 21. April in diesem Jahr wird auf jeden Fall gefeiert.“ Doch das Jubiläum sei eben auch ein ganz guter Moment, zu sagen: „Wir haben viel erreicht.“ In diesem Jahr werde er 64 Jahre alt, erklärt Rothenbacher, da könne man langsam an den gastronomischen Ruhestand denken. Der Plan sei, die Waldpädagogik - Rothenbacher ist auch Waldpädagoge - weiter zu forcieren.

Bei 40, 50 Stunden in der Woche ist noch lang nicht Schluss. Alex Rothenbacher

Der 63-Jährige ist optimistisch, dass ein Nachfolger gefunden werden kann, um das Bistro zu erhalten, auch wenn die Rahmenbedingungen in der Gastronomie derzeit schwierig seien: „Wir haben mit so vielen Kostensteigerungen zu kämpfen“, erklärt er. Und jetzt habe die Ampel mit der Mehrwertsteuer-Anpassung in diesem Jahr „uns auch noch ein dickes Ei ins Nest gelegt“, kritisiert er. Klar sei, dass ein Nachfolger sehr engagiert sein muss: „Bei 40, 50 Stunden in der Woche ist noch lang nicht Schluss“, betont Rothenbacher. Und dennoch ist er optimistisch, dass sich jemand findet, der seinen Wunsch wahrmacht: dass es mit dem Bistro weitergeht. „Wenn die richtige Person da ist, dann ist es so weit“, sagt der 63-Jährige, „und dann möchte ich auch mal Gast sein“.

Neues Restaurant gesucht

Weitermachen möchte Kulwant Singh, Inhaber des Restaurant Royal India in der Gymnasiumstraße. Doch das indische Restaurant in Ehingen wird schon „in ein, zwei Wochen“ schließen, sagt er und nennt als Gründe, dass die Lage nicht gut gewesen sei, außerdem habe man keinen Gartenbereich gehabt. „Wir haben kein gutes Geschäft gemacht“, erklärt er, doch betont: „Ehingen ist eine gute Stadt.“ Deshalb wolle man in der Stadt auch weitermachen. „Wir machen wieder auf“, verspricht er - aber eben an einem anderen Platz. Man befinde sich derzeit auf der Suche nach neuen Räumlichkeiten, habe manche auch schon angeschaut. Da das Restaurant in der Gymnasium schon demnächst schließt, wird es eine Pause geben, bis es irgendwo weitergeht.

Wie es für Hermann Butz, Betreiber des Heilig’s Blechle in der Schwanengasse, weitergeht, ist unklar. „Ich weiß nicht, was auf mich zukommt“, sagt er. Denn das circa 120 Jahre alte Gebäude, in dem sich die Kneipe befindet, wurde im Internet zum Verkauf angeboten. Mittlerweile ist die Bar in zentraler Lage als „vergeben“ gekennzeichnet. Kaufpreis: 310.000 Euro. Das Dachgeschoss - etwa 38 Quadratmeter - könne noch ausgebaut werden, heißt es in der Anzeige. Außerdem könne das Obergeschoss gegebenenfalls zu einem zusätzlichen Wohnbereich „beziehungsweise komplett als Wohnhaus umgebaut werden“. Dass das Gebäude schon verlauft ist, davon wisse er nichts, erklärte Butz, der auch als DJ OppA Musik auflegt, auf Nachfrage. „Für mich hat das erstmal keine Auswirkung“, sagt er zudem. Jedenfalls mache er sich keine Sorgen. Er mache so lange an dem Standort weiter, wie es geht. Das Geschäft laufe: „Der Sommer war gut“, sagt er. Ob es so bleibt, müsse man sehen. Das hänge ja auch von der Politik ab und darauf habe er keinen Einfluss. Klar sei: „Wenn alles teurer wird, wirkt sich das auch auf die Gästezahlen aus.“

Patrik’s Beer-Academy am Ehinger Sternplatz hat schon seit Oktober geschlossen. Schon bald wird sich zeigen, was sich dort entwickelt. Der Betreiber der Bar habe im vergangenen Herbst altershalber aufgehört, erklärt Andreas Steudle, der die Immobilie deshalb kurze Zeit später verkauft hat. „Selber wollten wir die Bar nicht betreiben. Dann kam nur ein Verkauf infrage“, sagt er. Man habe die Immobilie ausgeschrieben und an einen Investor aus Neu-Ulm verkauft. Derzeit würden Umbaumaßnahmen stattfinden. Was dort weiter geschieht, an wen der Käufer das Gebäude weiterverpachtet, das wisse er nicht, so Steudle.