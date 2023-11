Graf von Monte Christo in der Lindenhalle

Die berühmte Geschichte von Alexandre Dumas steht am Freitag, 17. November, auf dem Spielplan im Abonnement-Programm der Stadt. In der komplexen Abenteuergeschichte wehrt sich ein Einzelner im nachnapoleonischen Frankreich der 1830er Jahre gegen das ihm angetane, himmelschreiende Unrecht. In Ehingen ist die Geschichte als Schauspiel mit Musik zu erleben, gespielt von der Kompanie Theaterlust aus München. Beginn ist um 19.30 Uhr in der Lindenhalle, um 19 Uhr gibt es eine Einführung in das Stück. Karten und Information gibt es beim Kulturamt der Stadt Ehingen, Spitalstraße 30, Telefon 07391/503503 oder online unter www.ehingen.de und www.reservix.de.