Die Kindergartenkinder aus Rißtissen hatten in der heißen Mittagssonne einen umherirrenden Igel entdeckt. Die Reaktion war schnell, der Igel wurde behutsam eingesammelt und in Sicherheit gebracht. Es stellte sich heraus, dass es dem Igel nicht gut ging, schreibt die Stadt in ihrer Pressemitteiung. Er hatte Zecken, Flöhe und eine Verletzung.

Eine Erzieherin recherchierte die Kontaktdaten von Doris Kast vom Igelhilfeverein in Weißenhorn. Während sich der Rißtissener beim Igelhilfeverein erholte und wieder gesund wurde, lernten die Kinder, wie man verletzten und kranken Igeln helfen kann. An der Werkbank wurde ein Igelfutterhaus gebaut. Nach drei Wochen wurde der Igel wieder abgeholt. Dank der Unterstützung der Kinder, der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kindergartens, konnte dieser wieder in sein gewohntes Revier in Rißtissen gebracht werden — Glück gehabt kleiner Igel.