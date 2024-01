Wegen gefrierenden Regens ist es am Mittwoch spiegelglatt auf Wegen und Straßen. Seit der Nacht kommt es vermehrt zu Unfällen.

Südlicher Alb-Donau-Kreis besonders betroffen

„Im gesamten Zuständigkeitsbereich haben wir seit Mitternacht mehr als 40 Unfälle gehabt“, erklärt ein Sprecher des Polizeipräsidiums Ulm am Mittwochvormittag. Besonders betroffen seien der Landkreis Biberach und der südliche Alb-Donau-Kreis. Größtenteils komme es bei den bisherigen Unfällen glücklicherweise lediglich zu Blechschäden.

„Es hält hält sich in überschaubarem Rahmen“, so ordnet der Sprecher die Zahl der Unfälle ein. Sie sei im gesamten Zuständigkeitsgebiet - das sind neben dem Alb-Donau-Kreis und dem Landkreis Biberach auch die Stadt Ulm sowie die Landkreise Heidenheim und Göppingen - nicht so hoch, wie man angesichts der Wetterlage vermuten könnte. „Wenn der erste große Wintereinbruch ist, haben wir deutlich mehr Unfälle“, erklärt der Polizeisprecher.

Das rät die Polizei

Die Polizei rät den Autofahrern wie immer bei solchen Wetterlagen: „runter vom Gas, Abstand halten und vorausschauend fahren“.