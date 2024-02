Wegen mehrerer Verbrechen - darunter schwere räuberische Erpressung und gefährliche Körperverletzung - muss sich ein 25-Jähriger vor dem Landgericht Ulm verantworten. Das teilt das Landgericht Ulm mit.

Im Februar 2022 soll der Angeklagte mit anderen Personen zusammen an zwei Abenden Leute in Ehingen überfallen haben. Bei einem Überfall soll er außerdem eine Schreckschusswaffe eingesetzt haben. Er und sein Komplize sollen auf ihr Opfer solange eingetreten haben, bis dieses bewusstlos wurde.

Anfang Februar soll sich die erste Tat ereignet haben

Diese Tat soll sich bereits Anfang Februar 2022 ereignet haben. Der 25-Jährige soll mit einer weiteren Person in Ehingen einen Passanten mit einer Schreckschusswaffe aufgefordert haben, ihnen sein Geld zu überlassen. Zuvor soll der Angeklagte mit der Schreckschusswaffe einmal in die Luft geschossen haben, um den Passanten einzuschüchtern.

Nachdem das Opfer seinen Geldbeutel mit etwa 100 Euro Bargeld, diversen Karten und Dokumenten übergeben haben soll, soll dieser die an seinen Oberkörper gehaltene Schreckschusswaffe mit der Hand weggeschlagen und den Angeklagten kurzzeitig in den Schwitzkasten genommen haben.

Das Opfer soll bewusstlos geworden sein

Um den Widerstand zu beenden, soll der Angeklagte dem Passanten mit der Schreckschusswaffe gegen dessen Schläfe geschlagen haben, woraufhin dieser zu Boden gegangen sein soll. Der Angeklagte und sein Begleiter sollen gemeinsam auf den Passanten eingeschlagen und -getreten haben.

Nachdem dem Opfer die Flucht gelungen sein soll, sollen die Angreifer diesen eingeholt, zu Boden gebracht und erneut getreten haben, bis dieser bewusstlos gewesen sein soll. Das Opfer soll eine Gehirnerschütterung und Prellungen erlitten haben.

Zweite Tat soll sich Ende Februar ereignet haben

Ende Februar 2022 soll der Angeklagte mit drei weiteren Personen in Ehingen eine aus drei Leuten bestehende Gruppe geschlagen und von diesen Geld gefordert haben. Diese sollen die Herausgabe von Geld verweigert haben. Der Angeklagte und die drei anderen Personen sollen ihren Angriff auf die Gruppe fortgesetzt haben, weiterhin mit dem Ziel, Geld von ihnen zu bekommen.

Einer der drei anderen Täter soll einen weiteren hinzugekommenen Passanten zu Boden gestoßen und dessen Bauchtasche entrissen haben. Zu diesem Zeitpunkt sollen Streifenwagen der Polizei eingetroffen und der Angeklagte und die drei anderen Täter daraufhin geflohen sein.

Gericht setzt vier Verhandlungstage an

Rechtlich werde dem Angeklagten besonders schwere räuberische Erpressung in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung und Raub in Tateinheit mit versuchter räuberischer Erpressung in drei tateinheitlichen Fällen in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung in drei tateinheitlichen Fällen vorgeworfen, heißt es in der Pressemitteilung.

Das Gericht hat vier Verhandlungstage angesetzt und 17 Zeugen geladen. Außerdem ist bei allen Terminen ein psychiatrischer Sachverständiger vor Ort. Start der Verhandlungen ist am Mittwoch, 28. Februar um 8.30 Uhr.