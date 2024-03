Es war bereits der dritte Verhandlungstag vor dem Ulmer Landgericht gegen einen 47-Jährigen, der im vergangenen September einen Mann in seinem Garten in Ehingen mit einer Gartenhacke bedroht haben soll.

Ich dachte, dass ich mit anderen Menschen in telepathischen Kontakt treten kann. Der Angeklagte

Jetzt legte der Angeklagte durch seine Verteidigerin ein Statement ab. Auch Zeugen und der Bedrohte selbst wurden vom Gericht gehört. Sie alle zeichneten das Bild eines Mannes im psychischen Ausnahmezustand.

Er fühlte sich von der Polizei verfolgt

An dem Tag September sei er im Freibad in Ehingen gewesen, um zu duschen, ließ er über seine Anwältin mitteilen. Zu dem Zeitpunkt habe er seinen Schlafplatz in einem Ulmer Parkhaus aufgeschlagen. Dort hätten ihn am frühen Morgen Polizisten vertrieben, sagte er. „Ich war zu müde, um mich zu verstecken.“ Er habe nicht schnell genug zusammengepackt, da hätten sie ihn mit Handschellen in den Bus geworfen.

„Zu dem Zeitpunkt war das so: Ich dachte, dass ich mit anderen Menschen in telepathischen Kontakt treten kann“, erinnerte sich der Angeklagte. Zunächst sei er auch positiv gestimmt gewesen. Doch dann habe das umgeschlagen, er habe gedacht, dass alle Menschen ihn hassen, und, dass eine Hexenjagd vonseiten der Polizei gegen ihn laufe.

Er hatte in Ehingen jahrelang gewohnt

In Ehingen und Munderkingen habe er jahrelang gewohnt und hoffte auf Unterstützung durch ehemalige Arbeitskollegen. Bei einer Ehinger Bank hatte er außerdem geplant, Geld abzuheben. Ein bisschen was habe er noch auf dem Konto gehabt, auch wenn seine monatliche Rente nicht wirklich zum Leben gereicht habe. Deshalb sei er morgens mit dem ersten Zug nach Ehingen gefahren.

Mittags sei er ins Freibad zum Duschen gegangen und sei dann wieder auf dem Weg in die Innenstadt und Richtung Bahnhof unterwegs gewesen - die Müllerstraße runter. Am Wegrand habe er eine Getränkekiste gesehen und habe sie kurzerhand mitgenommen, um sie noch im Supermarkt einzutauschen und so an ein bisschen Geld zu kommen.

Angeklagter kann sich nur noch in Bruchstücken erinnern

Dann sei er an einem Haus vorbeigekommen, an dem die Gartentür offen stand. Die Tür ins Haus sei ebenfalls nicht verschlossen gewesen. Er habe nach Zigaretten suchen wollen, sagte er vor Gericht. In einer Wohnungstür im Haus habe der Schlüssel gesteckt. Also sei er rein und habe sich umgeschaut.

Warum er schließlich einen Stempel vom Schreibtisch mitgenommen habe, sei ihm unerklärlich. Schuhe habe er auch mitgenommen, weil die angenehmer zum Laufen seien als seine. „Ich kann mich an die Sache nicht zu 100 Prozent erinnern, aber ich kann es vermuten“, sagte er. Im Nachhinein könne er das Ganze besser einordnen.

Er habe sich bedroht gefühlt

Doch als der Wohnungsbesitzer ihm hinterherlief und ihn anbrüllte, habe er sich bedroht gefühlt. „Er konnte nicht zwischen den Stimmen in seinem Kopf und dem Hausbesitzer unterscheiden“, sagte seine Anwältin. Eine Gartenhacke habe er schon vorher aus der Gartenhütte mitgenommen. Er habe eine Bedrohung gespürt - und die Stimmen hätten es ihm befohlen.

Ich habe mich von überall vertrieben gefühlt. Der Angeklagte

Die Hacke habe er nun benutzt, um sich vermeintlich zu verteidigen. „Er erkannte nicht, dass der Hausbesitzer ihn berechtigt vertreiben wollte.“ Dabei habe er mit der Hacke um sich gefuchtelt. Der Angegriffene sprach vor Gericht von einer Hackbewegung gegen seinen Kopf, die aber das Ziel verfehlte, weil er ausgewichen sei.

Erste Manie war vor 25 Jahren

Der Hausbesitzer sagte aus, dass der Angeklagte immer wieder unverständlich vor sich hingemurmelt habe. Er sei ihm vorgekommen, wie auf Drogen, sagte er vor Gericht. Dass der Mann psychische Probleme hat, habe er danach aus der Zeitung erfahren. „Das hat für mich Sinn ergeben“, sagte er. Vor etwa 25 Jahren habe er seine erste Depression gehabt, sagte der Angeklagte. Wegen seiner ersten Manie sei er in einer Psychiatrie gewesen.

Er habe so lange am ersten Arbeitsmarkt gearbeitet, wie es sein Zustand zuließ. Dann sei er in eine Behinderteneinrichtung gewechselt. Dort sei er mehr als zehn Jahre gewesen. Zuletzt habe er jedoch in einer Sozialunterkunft gewohnt. Weil ein Mitbewohner ihm gegenüber aggressiv geworden war, sei er dort ausgezogen. Er habe zwar dort noch seine Adresse gehabt, sei aber „so gut wie obdachlos“ gewesen. „Ich habe mich von überall vertrieben gefühlt“, sagte er.

Zeugen berichten von psychischem Ausnahmezustand

Auch die anderen Zeugen vor Gericht, eine Nachbarin und zwei Polizeibeamte stimmten darin überein, dass er sich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden haben könnte. Die Polizisten, die ihn schließlich in der Innenstadt aufgegriffen hatten, erzählten, dass er immer wieder wie weggetreten war, dann wieder etwas murmelte, geschrien habe, dass die Polizei ihn umbringen wolle. Als sie ihn in die Psychiatrie brachten, sei er bereitwillig mitgegangen. Dort hätten sie den Polizisten gesagt, dass er schon öfter versucht habe, in der Einrichtung zu übernachten.

Seit er in der Psychiatrie untergebracht sei, gehe es ihm gut, sagte der Angeklagte. Er sei medikamentös auf seine manische Depression eingestellt. Er entschuldigte sich bei seinem Opfer außerdem und gab an, jede mögliche Strafe zu akzeptieren. „Ich habe noch nie eine Person verletzt, ich habe auch nicht vorgehabt, ihn zu verletzen“, sagte er vor Gericht.