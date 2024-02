Stammen die 19.000 Euro, die 2021 bei einer Polizeikontrolle in einem Auto entdeckt wurden, aus illegalen Geschäften? Die Frage musste das Ehinger Amtsgericht am Mittwoch klären. Hintergrund war ein Vorfall am 1. April 2021 in Schelklingen. Bei einer Kontrolle in Schelklingen hatten Polizisten zwei Pakete mit insgesamt 19.000 Euro in kleinen Scheinen in Folie verpackt in einem Auto gefunden.

Auf das Auto aufmerksam geworden war die Polizei durch einen Anrufer, der von einem Fahrzeug berichtete, das in Schlangenlinien unterwegs gewesen sei und unter anderem mehrmals im Allmendinger Kreisverkehr im Kreis gefahren sei.

Ein Drogentest bei der Fahrerin, einer aus Ettlingen bei Karlsruhe stammenden 39-Jährigen, hatte Amphetamine und THC, dem berauschenden Stoff aus Cannabis, ergeben. Einer der beiden Mitfahrer hatte einen Joint in der Bauchtasche. In der Handtasche der Frau werden außerdem ein Spiegel mit Rückständen von Amphetamin und ein Röhrchen gefunden

Polizei findet zwei Pakte mit Frischhaltefolie

Doch das war nicht der Grund, warum die Fahrerin und ihre beiden Mitfahrer schließlich vorübergehend festgenommen wurden. In dem Auto entdeckten die Beamten zwei Pakete - mit Frischhaltefolie umwickelt. Diese waren zwischen Fahrersitz und Mittelkonsole sowie im hinteren Teil des Autos versteckt.

Im ersten Moment waren die Beamten von Drogenpaketen ausgegangen, doch fanden sie darin insgesamt 19.000 Euro in kleinen Scheinen. Der Verdacht, nachdem sie das Bargeld gefunden hatten: Handel mit Betäubungsmitteln und Geldwäsche, da eine „legale Herkunft ausgeschlossen werden kann“, wie Staatsanwalt Felix Walther es ausdrückte.

Es soll sich um Spendengelder handeln

Die Polizei begann mit ihren Ermittlungen, die letztlich jedoch eingestellt wurden - ebenso dann auch die Verfahren wegen mangelnder Beweise. Denn weder wurden große Mengen an Drogen gefunden, noch konnten die Geldbeträge einer illegalen Herkunft eindeutig zugeordnet werden. Für das Fahren unter dem Einfluss von Drogen erhielt die Fahrerin bereits 2021 eine Strafe.

Dass der Fall nun doch wieder das Ehinger Amtsgericht beschäftigte, hatte jedoch nur indirekt mit dem Abend des 1. April zu tun. Denn im damaligen Verfahren hatte die Fahrerin, die an diesem Mittwoch nicht als Angeklagte vor Gericht stand, die Herausgabe der 19.000 Euro beantragt. Die Begründung: Es handele sich um Spendengelder für Gambier. Die beiden Mitfahrer der Ettlingerin stammten aus Gambia und hätten ihr den Grund für die hohen Geldbeträge so mitgeteilt.

Fahrerin möchte das Geld nicht

Gleich zu Beginn der Verhandlung erklärte die Frau über ihren Anwalt Kiriakos Sfatkidis, dass sie kein Interesse an der Herausgabe des Geldes habe. Sie habe das damals lediglich gefordert, weil die beiden Männer ihr so die hohen Geldbeträge erklärt hätten. Ohnehin habe sie keinen Kontakt mehr zu den beiden, die sie aus der Partyszene gekannt habe, wo sie als Bedienung tätig gewesen sei.

„Sie wusste nichts von dem Geld“, sagte ihr Anwalt. Es müsse von den beiden Männern deponiert worden sein, als die 39-Jährige zur Kontrolle aussteigen musste. Außerdem habe sie mit dem Handel von Betäubungsmitteln und Geldwäsche nichts zu tun.

Staatsanwaltschaft will grundlegende Entscheidung

Zwar könne er sich nicht vorstellen, dass sie extra aus Karlsruhe nach Schelklingen gefahren sei, um dort feiern zu gehen, sagte Staatsanwalt Walther. Doch gehe er durch verschiedene Hinweise davon aus, dass sie lediglich als Fahrerin engagiert worden sei, um die beiden Männer in der Nähe abzuholen. Er erhoffte sich jedoch beim Gericht eine grundsätzliche Entscheidung über den Verbleib des Geldes, „damit nicht noch jemand anders Ansprüche stellen kann“, sagte Walther.

Vier Polizeibeamte sagen aus

Und so beschäftigte sich das Gericht noch einmal ausführlich mit dem Fall, hörte vier Zeugen an - alles Polizeibeamte - und suchte so nach Indizien für eine illegale Herkunft des Geldes. Denn nur so kann der Einzug der 19.000 Euro gerechtfertigt werden. Einer der Beamten berichtete von Drogenrückständen, die bei Untersuchungen an den Geldscheinen sichergestellt werden konnten.

Ein weiterer erklärte dem Gericht, dass gegen die beiden Mitfahrer bereits mehrmals Ermittlungen wegen Drogenhandels geführt worden seien, auch in ihren polizeilichen Führungszeugnissen sind Verurteilungen deswegen zu finden.

Auch habe man in den Chatverläufen der beiden Männer Bilder von Drogen gefunden und Gespräche, wie sie unter Händlern üblich seien. Auffällig viele Nachrichten seien nach dem Senden direkt gelöscht worden. Auch sollen die Handynummern auf gefälschte Namen gelaufen sein - außer der von der Fahrerin. In den Chats könne man auch sehen, dass die Männer sich am frühen Morgen in der Region mit jemandem getroffen hätten, um ihm große Mengen an Drogen zu verkaufen.

Die 39-Jährige sei als Fahrerin engagiert worden, weil der ursprüngliche Fahrer ausgefallen sei, heißt es in den Chats. Hinweise darauf, dass die beiden als Spendensammler unterwegs gewesen seien könnten, wie sie es ursprünglich mal gegenüber der Polizei und der Fahrerin behauptet hatten, habe es keine gegeben.

Gericht entscheidet auf Einziehung des Geldes

„Da gehört schon viel Fantasie dazu, um sich vorzustellen, dass jemand nachts mit Spendengeldern durch die Gegend fährt, die man auch noch versteckt hält“, sagte so auch Walther. „Es ist ja mal angenehm, dass man hier niemanden schuldig sprechen muss“, sagte Richter Wolfgang Lampa in Richtung der 39-jährigen Frau.

Er sah die illegale Herkunft als gegeben an und ordnete die Einziehung des Geldes an. Er betonte noch einmal, dass er die Ettlingerin nicht mit dem Geld in Verbindung bringe. „Sie sind nur hier, weil das Geld in Ihrem Auto gefunden wurde“, sagte er in Richtung der Frau.