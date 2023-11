Geprüfter Fachwart für Obst- und Gartenbau werden

Wer sich für den Landschafts- und Naturschutz engagieren, fachgerecht Streuobst anbauen oder seine Mitmenschen bei Fragen rund um die Themen Obst, Garten und Landschaft beraten möchte, kann sich zur Fachwartin oder zum Fachwart für Obst und Garten ausbilden lassen.

Im ersten Halbjahr 2024 veranstaltet der Kreisverband der Obst- und Gartenbauvereine Alb-Donau-Kreis/Ulm in Kooperation mit dem Landratsamt Alb-Donau-Kreis nach den erfolgreichen Kursen in den Vorjahren wieder einen Lehrgang „LOGL-Geprüfter Fachwart für Obst und Garten“. Dieser Lehrgang umfasst rund 100 Unterrichtsstunden und beinhaltet neben dem Schnitt von Obst- und Ziergehölzen auch allgemeine gartenbauliche Kenntnisse wie Gemüseanbau, Kompostierung, Ziergartengestaltung, Nachbarrecht sowie Natur- und Pflanzenschutz. Schwerpunktthema ist die Pflege und der Schnitt von Obstbäumen.

Ziele dieses Seminars sind der Pressemitteilung zufolge die Erhaltung und Förderung des für Baden-Württemberg landschaftstypischen Streuobstbaus, der Gartenkultur und des Freizeitgartenbaus sowie die Unterstützung eines wirksamen Naturschutzes.

Neben den Mitgliedern der Obst- und Gartenbauvereine sind auch Hobby- und Freizeitgärtnerinnen und -gärtner sowie alle sonstigen Interessierten zur Teilnahme eingeladen. Der Unterricht und die praktischen Übungen werden im Zeitraum von Mitte Januar bis Anfang Mai 2024 abends an Montagen sowie teilweise an Freitagen und Samstagen in dieser Zeit durchgeführt. Der Kostenbeitrag liegt voraussichtlich bei 270 Euro.

Der Lehrgang wird mit einer Prüfung abgeschlossen. Die Teilnehmer erhalten ein Zertifikat als „LOGL-Geprüfter Fachwart für Obst und Garten“.

Informationen und Anmeldung