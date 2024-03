Es war in der Nacht von Freitag auf Samstag, als in der Ehinger Lindenstraße plötzlich ein Rohr platzte. Etwa um 0.30 Uhr hatte ein Bürger den Bereitschaftsdienst des Versorgungs- und Verkehrbetriebs Ehingen (vve) angerufen.

Unaufhörlich drückte das Wasser nach oben. (Foto: Spannagel )

Kurz darauf sei bereits aufgrund des Druckabfalls in der Leitung ein Alarm im Prozessleitsystem abgesetzt worden. Auch die Ehinger Feuerwehr rückte zu der überfluteten Straße aus, aus deren Untergrund pausenlos Wasser und Schlamm nach oben drückten.

Bereitschaftsdienst stellt das Wasser ab

Um etwa 1.30 Uhr habe der Bereitschaftsdienst nach einer Begutachtung vor Ort das Wasser in der Lindenstraße und der Müllerstraße teilweise abgestellt, heißt es auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ vonseiten der Stadtverwaltung. Um 8 Uhr morgens habe dann die Dettinger Firma Elektro Halder damit begonnen, die Wasserleitung freizulegen.

Die Feuerwehr rückte ebenfalls in die überschwemmte Lindenstraße aus. (Foto: Spannagel )

„Aufgrund der großen Dimension (DN200) der Wasserleitung wurden große Teile der Fahrbahn unterspült“, teilt die Stadt mit. „Folglich mussten größere Bereiche der Straße ausgebaut und später mit frischem Material wiederverfüllt und verdichtet werden.“ Am Montag seien dann noch neue Rinnenplatten und eine Asphalttragschicht eingebaut worden. Die Straße musste für den Verkehr gesperrt werden.

Das Hotel muss seine Gäste verlegen

Auswirkungen hatte der Rohrbruch auch auf die direkten Anlieger der Lindenstraße - darunter auch die Lindenhalle und das Hotel und Restaurant zur Linde. Zwischen ein Uhr nachts und 18.30 Uhr am Abend gab es kein Wasser. „Wir mussten am Samstag schließen“, sagt Axel Dabisch, Betreiber der Linde.

Neben dem Restaurant betraf das auch das Hotel. Sechs ihrer Gäste, die an dem Tag einen Workshop in der Lindenhalle geben sollten, mussten kurzfristig in andere Hotels umziehen. „Wir hatten ja keine Dusche und keine Spülung im WC“, sagt der Gastronom. Der Workshop, ein Tanzprojekt unter dem Motto „Game on!“, musste für den Tag ins Kloster umziehen. Die Aufführung konnte am Sonntag jedoch wieder in der Lindenhalle stattfinden.

Das Restaurant bleibt geschlossen

Das Restaurant musste Dabisch am Samstag komplett geschlossen halten. Auch wenn sie bis zuletzt gehofft hatten, dass rechtzeitig das Wasser wieder fließt. Doch ohne Wasser ging nichts in der Küche. Die Reservierungen mussten sie stornieren.

In Teilen der Lindenstraße und der Müllerstraße musste das Wasser abgestellt werden. (Foto: Spannagel )

„Es ist natürlich schade, wenn man sich auf einen schönen Abend freut und dann relativ kurzfristig eine Absage kriegt“, sagt Dabisch. Einen Abend nicht öffnen zu können, das habe natürlich auch zu einem Umsatzausfall geführt.

Auch im Nachhinein gibt es Arbeiten

Jetzt, nachdem das Wasser wieder aus der Leitung kommt, muss Dabisch jedoch jedes Zimmer in seinem Hotel kontrollieren. Denn nach einem Wasserrohrbruch können sich rostige Partikel in den Perlatoren der Wasserhähne, in den Sieben, sammeln.

Am Montag laufen die Bauarbeiten in der Lindenstraße noch. (Foto: Pauer )

Die mussten alle einzeln ausgespült, die Duschköpfe kontrolliert werden. All das sei natürlich ärgerlich, aber in dem Fall der geplatzten Wasserleitung treffe niemanden eine Schuld.

Zu den genauen Kosten des Rohrbruchs liegen der Stadt noch keine Infos vor. Die Lindenstraße ist seit Montagabend wieder freigegeben.