Gemeinschaftskonzert „Märchen und Sagen“

„Märchen und Sagen“ heißt das Programm des Gemeinschaftskonzerts. (Foto: Jürgen Emmenlauer )

Das Gemeinschaftskonzert von Lehrerinnen und Lehrern der Musikschule der Stadt Ehingen und dem Montagschor der Volkshochschule unter Leitung von Wolfgang Gentner findet in diesem Jahr am Samstag, 9. März, um 19 Uhr in der Lindenhalle statt.