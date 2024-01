Gelungener Auftakt der TSG-Handballer

Gleich vier Heimspiele standen beim Rückrunden-Auftakt der TSG Handballer in der Ehinger Längenfeld-Halle am vergangenen Samstag auf dem Programm. Während die D-Mädchen ihren Gegnerinnen unterlagen, starteten die männliche B-Jugend sowie die Herren mit Siegen in die Rückrunde. Dazu erzielten die Damen mit ihrem Remis gegen den Tabellenzweiten, die TSG Schnaitheim, einen verdienten und wertvollen Punkt.

Zu den beiden Abendspielen der Damen und Herren hatte die Handball-Abteilung mit einer besonderen Aktion ihre Sponsoren und Partner eingeladen. Die Folge: gut besuchte Spiele bei beiden Teams. Für Joe Freudigmann aus dem Team der Handball-Abteilungsleitung war es eine gelungene Aktion. „Wir wollten uns mit der Aktion bei den vielfältigen Sponsoren, Partnern sowie den Verantwortlichen der Stadt für deren Unterstützung bedanken. Mit der Resonanz sind wir absolut zufrieden.“

Äußerst zufrieden war Freudigmann auch mit dem neuen Hallensprecher. Christian Grune, gebürtig aus der Region Magdeburg, kommentierte erstmals die Spiele der Damen und Herren. Ein souveräner Auftritt und definitiv eine Verstärkung für die TSG „neben der Platte“. „Ich habe das auch schon in meiner Heimat gemacht, und bin daher nicht ganz unerfahren“, berichtete Grune. Überhaupt herrschte eine sehr familiäre Atmosphäre an diesem Samstagnachmittag und Abend.

Die Verpflegung wurde bestens von einigen Eltern der B-Jugendlichen organisiert. So war trotz klirrender Kälte auch der Grill im Außenbereich im Einsatz. „Es zeichnet unsere Abteilung aus, dass die Eltern sehr gut integriert sind. Sie interessieren sich für den Sport, unterstützen ihre Kinder und sind top engagiert, wofür wir sehr dankbar sind. Aber natürlich packen die Spieler der Jugendmannschaften ebenfalls mit an, wenn es mit dem Spielplan zeitlich passt“, erläuterte Joe Freudigmann stolz den Zusammenhalt der TSG Handball-Familie.

Auch der TSG-Vorsitzende Roland Kuch ließ es sich nicht nehmen, seine Teams anzufeuern. Und wer immer noch nicht genug Live-Handball gesehen hatte, für den waren im Foyer der Halle Beamer und Leinwand aufgebaut. Spieler und Fans konnten hier im Anschluss an das Spiel der TSG-Herren noch das Europameisterschaftsspiel der deutschen Handball Nationalmannschaft gegen Österreich verfolgen. Doch deren Spiel verlief mit dem unerwarteten Unentschieden nicht so erfolgreich wie der sehr gut organisierte Rückrundenauftakt der TSG-Handball-Abteilung.

Landesliga, Frauen: TSG Ehingen - TSG Schnaitheim 27:27 (11:13). - Durch ein Tor von Selina Herberger kurz vor Spielende zum 27:27-Ausgleich sicherten sich die Handballerinnen der TSG Ehingen zum Rückrundenauftakt in der Landesliga einen hart erkämpften Punktgewinn gegen den Tabellenzweiten TSG Schnaitheim. In einem über die gesamte Spielzeit ausgeglichenen Duell war Hannah Prang mit acht erzielten Toren auf Seiten der Gastgeberinnen erfolgreichste Werferin. Durch den Punktgewinn hält die Mannschaft des Trainergespanns Jürgen Prang und Heinz Binnig weiter Anschluss ans Tabellenmittelfeld.

Bezirksklasse, Herren: TSG Ehingen - MTG Wangen III 37:23 (17:13). - Am Ende wurde es ein echtes Schützenfest. Unter anderem durch gleich neun Treffer von Ehingens Top-Torschütze Matthias Kley kam die Mannschaft von Trainer Marko Gegic am Samstagabend zu einem ungefährdeten 37:23-Kantersieg gegen MTG Wangen III. Dabei hielten die Gäste in der Ehinger Längenfeldhalle bis zur 35. Spielminute noch halbwegs mit (18:15), danach marschierten die Hausherren allerdings auf und davon und festigten durch den klaren Heimsieg den zweiten Tabellenplatz in der Bezirksklasse Bodensee-Donau.