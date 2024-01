Funkenfeuer rechtzeitig anmelden

Am Wochenende nach dem Fasnets-Dienstag werden in Ehingen und den Teilorten traditionsgemäß die Funkenfeuer angezündet. Diese Feuer müssen beim Rechts- und Ordnungsamt der Stadt Ehingen unter Angabe des Flurstücks und des Verantwortlichen gemeldet werden, damit die Feuerwehr und das Polizeirevier informiert werden können, so die Stadtverwaltung. Beim Abbrennen des Funkenfeuers sei zu beachten, dass ausschließlich Baum- und Heckenreisig sowie unbehandeltes Altholz verwendet werde. Bei Paletten sei darauf zu achten, dass die „Füße“ nicht aus Kunststoff oder Pressholz bestehen. Werden andere Materialien, wie zum Beispiel Autoreifen, Folien oder behandeltes Holz verbrannt, stelle dies eine Ordnungswidrigkeit wegen illegaler Abfallverbrennung dar, die mit einer Geldbuße geahndet wird. Eine Ausschankgenehmigung sei benötigt, sofern beim Abbrennen der Funkenfeuer alkoholische Getränke und Speisen zum Verzehr an Ort und Stelle verkauft werden.

Info und Anmeldung beim Rechts- und Ordnungsamt der Stadt Ehingen unter Telefon 07391/503-305 oder 503-316.