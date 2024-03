„Für uns in Baden-Württemberg“ kommt nach Ehingen

Wenn der Frühling an die Türe klopft, die Knospen sprießen und die Temperaturen steigen, dann will jeder endlich wieder draußen sein. Dieser Wunsch macht auch vor Radiomacherinnen und -machern nicht halt und deswegen geht SWR1 Baden-Württemberg in der Ferienwoche nach Ostern wieder auf Tour durchs Land. 30 Stunden Live-Radiosendung in fünf baden-württembergischen Städten mit interessanten Gästen aus der jeweiligen Region, einem rasenden Rad-Reporter und den größten Hits aller Zeiten warten auf die Hörerinnen und Hörer am Radio und auf die Besucher vor Ort, heißt es in eine3r Pressemitteuilung des SWR.

Am Mittwoch, 3. April, wird SWR1 auf dem Marktplatz in Ehingen von 12 bis 18 Uhr zu hören und zu sehen sein. Für die Sendung vor Ort sind laut Mitteilung folgende Gesprächspartner aus der Region zu Gast: Michael Miller vom Bierkulturhotel Schwanen wird alles über das Ehinger Bier verraten. Damit keiner hungrig vom Platz geht, sorgen Perniolas Panzerotti mit italienischen Köstlichkeiten und die Riedlinger Familie Odabasi mit Crêpes und Waffeln fürs leibliche Wohl. Tatkräftig unterstützt wird das Thema Fahrrad vom Radshop Ehingen. Am mobilen SWR1 Studio wird es einen kleinen Servicestand des örtlichen Fahrradgeschäfts geben, an dem vorbeikommenden Radlerinnen und Radlern gerne unter die Arme gegriffen wird.