Für das Reparatur-Café Ehingen werden Reparaturhelfer gesucht

Mit 32 Reparaturanfragen am ersten Öffnungstag nach den Sommerferien ist im Reparatur-Café Ehingen in diesem Jahr eine Rekordzahl erreicht worden. Die Nachfrage wächst stetig, so dass die ehrenamtlichen Reparaturhelferinnen und -helfer weitere Unterstützerinnen und Unterstützer suchen, die idealerweise Kenntnisse im Elektrobereich mitbringen. Dies teilt die Stadt mit. Wer Interesse hat, im Reparatur-Café mitzuarbeiten, kann sich bei Koordinator Bernhard Mittl unter Telefon 0176/78773409 melden oder bei einem der nächsten Termine im Reparatur-Café vorbeikommen. Das Reparatur-Café findet im Bürgerhaus Oberschaffnei 14-tägig am Dienstag von 15 Uhr bis 19 Uhr an folgenden Tagen statt: 10. und 24. Oktober, 7. und 21. November, 5. und 19. Dezember. Um die vielen Reparaturanfragen weiterhin gut zu bewältigen, bitten die Mitarbeitenden die Gerätebesitzer um Anmeldung unter der genannten Telefonnummer.