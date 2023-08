Für Urlauber oder Geschäftsreisende ist es eine Selbstverständlichkeit: ein sauberes und aufgeräumtes Hotelzimmer. Dass man ein solches auch im Hotel Adler „Paulas Alb“ in Ehingen vorfindet, dafür trägt Hausdame Mandy Töpfer die Verantwortung. Wir haben ihr „über die Schulter“ geschaut und erfahren, dass ihr die Arbeit zwar Spaß macht, aber auch manch unliebsame Überraschung birgt. Und durchaus herausfordernd und anstrengend ist.

Es ist der wahrscheinlich spannendste Moment ihres Arbeitstages. „Housekeeping!“ ruft Mandy Töpfer und späht vorsichtig ins Hotelzimmer, um sicher zu gehen, dass niemand drin ist. Manchmal erlebt sie dabei böse Überraschungen. Nein, einen toten Gast hat sie bislang noch nie gefunden.

Housekeepern wird einiges abverlangt

Aber: „Man schaut rein und denkt: Oh Gott, was haben die Leute gemacht. Manche schaffen es, in nur einer Nacht das Zimmer auf den Kopf zu stellen“, erzählt die 47–Jährige. „Es kam schon vor, dass der ganze Boden von der Tür bis zum Fenster voller Müll war — als ob der Gast noch welchen mitgebracht hat.“

Auch der Teppichboden vor dem Badezimmer war schon regelrecht überschwemmt. „So, als ob man die Tür beim Duschen offen gelassen hat.“ Besonders ekelhaft sind Fäkalien an Stellen, an die sie nicht hingehören, oder Erbrochenes zum Beispiel im Bett. Natürlich sind solche Vorfälle die Ausnahme, aber sie zeigen: Housekeepern wird einiges abverlangt.

Das ist die Aufgabe einer „Hausdame“

Seit 28 Jahren macht Mandy Töpfer das schon in Ehingen, gleich nach ihrer Ausbildung in Bayern hat die gebürtige Sächsin im Hotel Adler „Paulas Alb“ angefangen und es inzwischen zur Hausdame gebracht. Das heißt, sie trägt die Verantwortung dafür, dass ihr Team sowohl die Zimmer als auch die öffentlichen Bereiche wie Frühstücksraum, Restaurant, Spa–Bereich, Flure oder Toiletten ordentlich und sauber hält. Dabei macht es keinen Unterschied, ob es sich um ein Luxushotel oder um ein Vier–Sterne–Haus wie den Adler handelt. „Das spielt keine Rolle. Sauberkeit sollte immer eine Selbstverständlichkeit sein“, betont Hotelchef Marc Steudle.

Insgesamt sechs Voll– und Teilzeitkräfte — allesamt weiblich — umfasst aktuell sein Housekeeping–Team. „Wir hatten auch schon Männer, aber es bewirbt sich selten einer“, sagt Steudle. Warum, das mag er nicht beurteilen. Große Probleme, Personal zu finden, habe er noch nie gehabt. 57 Zimmer hat das Hotel, die durchschnittliche Aufenthaltsdauer pro Gast beträgt eineinhalb Tage. Unter der Woche füllt sich das Haus vor allem mit Geschäftsreisenden, an den Wochenenden und in der Ferienzeit mit (Kurz-)Urlaubern. Was die Auslastung betrifft, ist Marc Steudle mit der Entwicklung seit dem Ende der Corona–Pandemie „sehr zufrieden“.

Ein Beitrag zum Umweltschutz

An dem Tag, an dem ihr der SZ–Reporter über die Schulter schaut, macht Mandy Töpfer zusammen mit einer Kollegin 48 Zimmer. „Das ist nicht viel. Man merkt, dass Liebherr zurzeit zu hat“, sagt sie. An Tagen mit vielen Wechselzimmern — also An– und Abreisen, was vor allem sonntags der Fall ist — arbeiten sie meist zu viert, weil dann etwas mehr zu tun ist. „Beim Wechsel wird auf jeden Fall das ganze Zimmer und Bad gereinigt und auch das Bettzeug ausgetauscht. Ansonsten machen wir beides nur, wenn es der Gast wünscht“, erklärt die Hausdame.

Hierzu hängt der Gast das Schild mit der Aufschrift „Bitte Zimmer reinigen“ an die Türklinke. „Das ist der Beitrag des Hotels und unserer Gäste zum Umweltschutz“, sagt Mandy Töpfer. Im Zimmer liegt ein Schreiben aus, das den Sinn erklärt. Demnach spart man acht Liter Wasser und eine Kilowattstunde Strom pro Zimmer, da kommt im Jahr schon was zusammen. Auch Handtücher werden nur getauscht, wenn sie auf dem Boden liegen. Die Botschaft komme schon an bei den Gästen, sagt die Hausdame. Man merke, dass das Thema Nachhaltigkeit in der Gesellschaft an Bedeutung gewinne.

Ein bisschen ärgerlich sei es daher, wenn ein Gast in einem Doppelzimmer alleine schläft und dennoch das zweite Bett benutzt. „Dann müssen wir das auch frisch beziehen“, sagt Mandy Töpfer. „Auch dann, wenn nur der Koffer draufgelegt wurde und das Bettzeug ein bisschen knitterig ist.“ Aber kann man da nicht einfach mit der Hand darüber streichen? „Nein, die Knicke lassen sich nicht wegstreichen. Ich würde das auch nicht versuchen. Wenn dann eine Reklamation kommt ...“, macht die Hausdame klar.

Der Journalist misst — und staunt

Wie lange aber dürfen sie und ihre Kolleginnen nun benötigen pro Zimmer? „Vier Zimmer pro Stunde“, nennt Mandy Töpfer als Richtwert. Klingt utopisch für jemanden, der zu Hause gefühlt vier Stunden pro Zimmer benötigt. Doch wer Mandy Töpfer zuschaut, weiß sofort: Sie schafft das locker. Ihre Hände wirbeln wie ferngesteuert herum, wenn sie im Bad Duschwand, Toilette oder Waschbecken einsprayt oder flugs mit dem feuchten Tuch über Stuhl und Schreibtisch wischt. Der Journalist misst und staunt: Großes Bad und WC putzen 4:48 Minuten, Zimmer saugen 2:46, Abstauben und Wischen 2:26, Doppelbett ab– und beziehen 4:31. „Weil ich beim Betten machen besonders schnell bin, mache ich an Tagen, an denen wir zu viert sind, alle Betten und die Kolleginnen den Rest“, sagt Mandy Töpfer.

Auf Geheimtipps für die effiziente Badreinigung wartet man jedoch vergebens. „Wir verwenden starken Kalkreiniger für starke Verschmutzungen und normale Microfasertücher“, sagt die Hausdame. Und privat, beteuert sie, ist sie auch kein Putzteufel, der ständig durch die Wohnung fegt und besonders pingelig auf jedes Staubkörnchen achtet: „Ich denke, da bin ich ganz durchschnittlich.“

Als Hausdame indes muss sie die Arbeit der Kolleginnen stichprobenweise kontrollieren. „Ich weiß, wo ich bei wem genauer hinschauen muss. Jede hat ihre eigene Handschrift“, sagt Mandy Töpfer. Besonders heikel seien die Gäste bei Haaren im Bad oder im Bett. „Dadurch, dass ich selbst mitarbeite, ist die Akzeptanz bei den Kolleginnen größer, wenn ich etwas kritisiere“, meint die 47–Jährige und spricht von einem guten Team. Gibt es etwa größere Zimmer–Verwüstungen, „dann helfen wir zusammen“.

So läuft der Arbeitstag

Der Arbeitstag des Housekeeping–Teams beginnt um 8 Uhr. Während die Kolleginnen zunächst die öffentlichen Räume reinigen, übernimmt Mandy Töpfer erstmal den Service beim Frühstücksbüffett. „Die anderen gehen gegen 9 Uhr, ich gegen 10 Uhr auf die Zimmer“, berichtet sie. Die Dienstzeit endet um 15 Uhr.

Da ist auch der Check–in für neue Gäste, deshalb müssen bis dahin alle Zimmer fertig sein. „Wir versuchen, am Anfang etwas schneller zu arbeiten, wenn noch mehr Kraft da ist, damit wir hintenraus etwas Puffer haben“, beschreibt Mandy Töpfer ihre Strategie. Eine Minute Ersparnis pro Zimmer bedeute rund 20 Minuten Zeitgewinn. Fürs Kaffeepäuschen? „Nein“, sagt die Hausdame und lacht. „Es gibt immer was zu tun.“ Wenn besonders viel Zeit übrig ist, werden zum Beispiel die Fenster oder Vorhänge gereinigt.

Sie selbst hat sich einst zur Hotelfachkraft ausbilden lassen, im Housekeeping kann man theoretisch aber auch als Quereinsteiger arbeiten. „Das sind dann die, die kommen und sagen: Das bisschen Zimmer putzen, das ist doch wie zu Hause. Ist es nicht“, sagt Mandy Töpfer. „Daheim trinkst du mal nen Kaffee zwischendurch, das geht hier nicht. Die Zeit fehlt dir am Ende. Und was viele unterschätzen: Wenn man mal 20 Zimmer gemacht hat, spürt man das am Ende des Tages schon im Rücken.“ Manche geben daher schon nach wenigen Wochen wieder auf.

Nicht jedoch Mandy Töpfer. „Es macht Spaß. Sonst würde ich es nicht schon so lange machen“, sagt sie. Auch mit der Bezahlung ist sie zufrieden, zumal sie schon lange dabei ist und als Hausdame erhöhte Verantwortung trägt. „Die faire Bezahlung unseres Teams ist für uns als Familienbetrieb Grundvoraussetzung“, sagt Marc Steudle zu diesem Thema. Leider sei das Trinkgeld der Gäste in den vergangenen Jahren weniger geworden, stellt die Hausdame fest. „Die Leute müssen halt auch sparen.“ Selbst betuchtere Gäste seien nicht großzügiger. Insgesamt findet sie ihren Beruf spannend und abwechslungsreich. „Man erlebt viel und kommt mit ganz unterschiedlichen Gästen ins Gespräch.“

Kamele und andere „unmoralische Angebote“

Zu weit geht die Kommunikation freilich, wenn sie zu unmoralischen Angeboten führt. „Mir wurden auch schon mal Kamele angeboten“, erzählt die Hausdame. Während sie darüber noch schmunzeln kann, sei ein anderer Vorfall einfach nur abstoßend: „Einer hat mal das Housekeeping gerufen und saß dann halbnackt in eindeutiger Absicht auf dem Bett. Das geht gar nicht. Vielleicht gibt es in manchen Häusern ja solche Dienstleistungen. Bei uns nicht.“

Auch Marc Steudle macht klar: „Der Schutz unserer Betriebsfamilie ist uns ein großes Anliegen und wir erwarten natürlich von unseren Gästen einen entsprechenden Respekt gegenüber unserem Team. Bei anzüglichem, unangemessenem oder unverschämtem Verhalten behalten wir uns vor, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen und im schlimmsten Fall auch ein Hausverbot auszusprechen.“Zum Glück komme so etwas höchst selten vor, sagt Mandy Töpfer: „Früher war das eher noch etwas öfter der Fall. Aber man merkt heute schon: Die Wertschätzung für die Frauen und unseren Beruf ist gestiegen.“