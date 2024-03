Fünf starke Teams stehen zur Wahl

Die fünf Teams der SZ-Sportlerwahl 2023 stehen Synonym für die (Sport-)Artenvielfalt in der Region rund um Ehingen. Die fünf Nominierten repräsentieren gleich fünf verschiedene Sportarten mit Bällen in den unterschiedlichsten Größen - vom kleinen Tischtennisball bis zum großen Basketball. Auch die gelbe Filzkugel des Tennissports, so wie deren größere Brüder aus Leder beim Handball und Fußball stehen zur Wahl.

Alle Teams wurden von der Redaktion der „Schwäbischen Zeitung“ in Ehingen vorab aufgrund ihrer im Jahr 2023 erbrachten Leistungen nominiert. Die Entscheidung, wer als Mannschaft des Jahres 2023 ausgezeichnet wird, liegt jedoch ganz in den Händen der Leser und Leserinnen, die noch bis zum 7. April ihre Stimmen abgeben können - nicht nur für die Mannschaft des Jahres, sondern auch für die Sportlerin und den Sportler des Jahres 2023.

Die Teilnahme an der SZ-Sportlerwahl ist in diesem Jahr erstmals ausschließlich online im Internet unter der Web-Adresse www.schwaebische.de möglich. Je Kategorie muss dabei eine Wahl getroffen werden. Jede Person ab 18 Jahren ist zur Stimmabgabe berechtigt. Mehrfachteilnahmen sind nicht erlaubt. Die Wahl endet am 7. April 2024 um 23.59 Uhr.

Die Sportler und Sportlerinnen erhalten dank der Unterstützung durch die VR-Bank Alb-Blau-Donau eG wie in der Vergangenheit Geldpreise. Die Höhe ist gestaffelt von Platz eins bis fünf. Die „Schwäbische Zeitung“ Ehingen würdigt bei der Sportlerwahl zusammen mit der VR-Bank Alb-Blau-Donau eG Sportler und Sportlerinnen, die im zurückliegenden Jahr durch gute Leistungen auf sich aufmerksam gemacht haben.

SV Oberdischingen (Fußball/Herren): Im Juni des vergangenen Jahres feierte die Mannschaft von Spielertrainer Christian Sameisla nach einer starken Saison den Meisterschaftstitel in der Kreisliga A1 des Bezirks Donau und damit auch den Aufstieg in die Bezirksliga. Dabei sicherte sich der SV Oberdischingen den Titel in einem spannenden Saisonfinale erst am letzten Spieltag durch einen 1:0-Erfolg über den nur zwei Punkte zurückliegenden Verfolger SV Ringingen in einem echten Aufstiegs-Endspiel. Das viel umjubelte Tor des Tages erzielte dabei Top-Torjäger Julian Albrecht in der 75. Minute mit seinem 18. Saisontreffer.

NBBL Team Urspring (Basketball/Junioren): In der Nachwuchs Basketball-Bundesliga (NBBL) legte das U19-Team des Urspringer Basketball-Internats in der vergangenen Saison als Aufsteiger einen beeindruckenden Durchmarsch (Platz eins der Hauptrunde) bis ins Top4-Turnier um die deutsche Meisterschaft hin, dort war leider im Halbfinale Schluss. Zudem sorgte das Team von Coach Oliver Heptner bei internationalen Turnieren für Aufsehen - unter anderem zur Weihnachtszeit auch bei renommierten Wettbewerben im Mutterland des Basketballs in Amerika. So etablierte sich das Nachwuchsprogramm des Basketball-Internats wieder unter den deutschen Spitzenteams im Jugend-Basketball.

TSG Ehingen (Handball/Frauen): Die Handballerinnen der TSG spielten im vergangenen Jahr nicht nur als Aufsteigerinnen eine starke erste Saison in der Landesliga, sondern sicherten sich im Mai auch noch nach einem völlig verdienten 25:15-Finalsieg über den SC Vöhringen den Titel des Bezirkspokalsiegers. Aktuell ist die Mannschaft um die stets treffsicheren Prang-Schwestern auf dem besten Weg, diesen Titel zu verteidigen. Am Osterwochenende kämpft die TSG erneut um den Titel des Bezirkspokalsiegers.

TC Ehingen (Tennis/Damen): Dass eine Mannschaft Meister ihrer jeweiligen Klasse oder Liga wird, kommt Sportart-übergreifend Jahr für Jahr zigfach vor. Dass ein Team ungeschlagen Meister wird, lässt zumeist schon mal besonders aufhorchen. Wenn Tennisspielerinnen ihre Staffel allerdings so dominieren, dass sie wirklich jedes einzelne Spiel gewinnen - und das auch noch ohne einen einzigen Satzverlust! - dann ist das nicht nur aller Ehren wert, sondern verdient auch zweifelsohne eine Nominierung bei der SZ Sportlerwahl 2023. Die Damen-Mannschaft des TC Ehingen stand im vergangenen Sommer in der Verbandsstaffel mit 4:0-Siegen, 24:0 Matches und 48:0 Sätzen mit einer absolut weißen Weste verdient auf Platz eins.

SG Griesingen (Tischtennis/Herren):Die Tischtennis-Mannschaft der SG Griesingen wurde im vergangenen Jahr deutscher Vizemeister der Pokalmannschaften (Leistungsklasse C) - dazu gewann das Team mit Robin Sachs, Lukas Uhlmann, Emanuel Herbrich, Julian Kasper und Tim Günther zunächst das regionale Pokalfinale Anfang April sowie später den Entscheid auf Landesebene. Erst im finalen Endspiel in Mülheim bei Koblenz musste man sich Eggolsheim mit 1:4 geschlagen geben.