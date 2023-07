Führung und Kinderworkshop zu Hundertmark–Ausstellung in der Städtischen Galerie

Die derzeitige Ausstellung in der Städtischen Galerie mit Werken von „Berlin’s most eccentric painter“ Juliane Hundertmark entführt die Besucher in eine Welt skurriler Szenarien und grotesker Figuren. Die Künstlerin beeindrucke durch großartige Malerei und einer unerschöpflichen Lust am Erfinden bizarrer Wesen, die an Kuscheltiere, Monster und Comicfiguren erinnern und das bürgerliche Ambiente bevölkern, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt Ehingen. Mit viel Witz und Ironie aktualisiere sie die Künstlerin in der Tradition von Hieronymus Bosch oder Otto Dix die närrische Tollheit der Gesellschaft. Zu dieser Ausstellung findet am Sonntag, 30. Juli, um 11 Uhr eine Führung und am Montag, 31. Juli, von 10 Uhr bis 12 Uhr ein Kinderworkshop ab acht Jahren statt. Anmeldung zum Workshop sind per Mail an [email protected] möglich, die Teilnahme kostet sieben Euro.