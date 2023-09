Führung durch geschichtsträchtigen Keller

In diesem Jahr findet der Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 10. September, statt. In Ehingen steht in diesem Jahr ein eher unscheinbares Denkmal im Mittelpunkt, von dessen Existenz nur wenige wissen: der Keller unter der ehemaligen Kapelle des Heilig–Geist–Spitals an der Kasernengasse.

Laut der Inschrift an der Außenseite des Chores der Spitalkapelle wurde mit deren Bau im Frühjahr 1493 begonnen. Der Keller unter der Kapelle könnte aber durchaus noch weiter zurückreichen. Zu Anfang des 17. Jahrhunderts lagerten in dem gewölbten Keller die Spitalpfleger Wein und Lebensmittelvorräte. 1717 wurde berichtet, dass die Stadt vor Beginn des Dreißigjährigen Krieges hier alljährlich große Mengen von Wein eingelagert hat und die Bürgerinnen und Bürger hier ihren Weinbedarf decken konnten.

Mitte des letzten Jahrhunderts beabsichtigte die Narrenzunft hier ihr Zunftlokal einzurichten, was sich aber wegen gelegentlicher Überschwemmungen nicht realisieren ließ. Nach seiner Trockenlegung um die Jahrhundertwende nutzt das Museum den kühlen Raum als Lapidarium. Grabsteine, vor allem aber gotische Maßwerksteine aus der Spitalkapelle und aus verschiedenen anderen Kirchen der Stadt, die im Lauf der Jahre beim Abbruch von Bürgerhäusern gefunden wurden und ins Museum gelangt sind, werden nun hier aufbewahrt. Die Besichtigung des Kellers ist von 14.30 Uhr bis 17 Uhr, vom Groggentalplatz hinter der Spitalkapelle aus, möglich.