Im Rahmen der Barockwoche Oberschwaben–Allgäu bieten die Ehinger Museumsgesellschaft, das Museum und das Stadtarchiv am kommenden Sonntag, 20. August, eine Führung durch die Liebfrauenkirche an. Die Führung startet um 14.30 Uhr. Darüber, welche Bedeutung die Kirche hat, und über ihre Geschichte informiert die Stadt Ehingen in einer Pressemitteilung.

Angeblich 1340 durch Graf Ulrich von Berg gestiftet, entwickelte sich hier später eine bedeutende Wallfahrt zum Gnadenbild Unserer Lieben Frau, das dort aufbewahrt wurde und von dem zahlreiche Gebetserhörungen berichtet werden, heißt es in der Mitteilung der Stadt. Nach der Übertragung von Wallfahrt und Kirche an die Franziskaner ließen diese den nach 1453 entstandenen gotischen Bau ab 1721 durch einen zeitgemäßen, barocken Neubau ersetzen.

Dabei wurde, wie die Stadt weiter berichtet, bei der Ausschmückung, entsprechend dem für die Bauherren gültigen Armutsideal, auf Malereien und Stuck verzichtet. Umso mehr prägen die Altäre, die durch reiche Intarsien unter Verwendung verschiedener Holzarten verziert sind, den Kirchenraum.

Nach der durch die Säkularisation erzwungenen Aufhebung des Franziskanerklosters gilt die Liebfrauenkirche als zweite Stadtpfarrkirche Ehingens und genießt besondere Wertschätzung nicht nur der Bewohner der Unteren Stadt.

Die Führung mit Stadtarchivar Ludwig Ohngemach, zu der alle Interessierten eingeladen sind, beginnt um 14.30 Uhr. Treffpunkt ist das nördliche Seitenportal.