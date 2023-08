Frühstück zu freien Preisen im Café „Cido“ im Bürgerhaus Oberschaffnei

„Frühstück zu freien Preisen“ heißt es wieder ab Montag, 21. August, im Café „Cido“ im Bürgerhaus Oberschaffnei in Ehingen. Jeden Montag, Mittwoch und Freitag von 9 Uhr bis 12 Uhr sind Gäste willkommen. Dies teilt die Stadtverwaltung mit. Das „Cido“ ist der offene Treff im Bürgerhaus und ein Ort, an dem man gern Freunde treffe oder die Seele baumeln lasse, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Dabei stehe die Begegnung im Vordergrund, nicht der Konsum. Das Besondere im „Cido“ sind laut Stadt daher die freien Preise. Dies ermögliche, dass manche mehr und andere weniger zahlen, je nach persönlichen Umständen.