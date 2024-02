Früherer polnischer Botschafter zu Gast

Bei seinem Besuch in der Region machte der polnische Botschafter a.D. Jan Tombiński auf Einladung von Oberbürgermeister Alexander Baumann halt im Ehinger Rathaus und trug sich im historischen Sitzungssaal in das Gästebuch der Stadt ein. Dies teilt die Stadtverwaltung mit. Jan Tombiński ist Botschafter a.D. und war unter anderem Botschafter Polens in Slowenien und Frankreich. Von 2012 an war er Botschafter der Europäischen Union in der Ukraine und von 2016 bis 2020 beim Heiligen Stuhl in Rom. Im März 2022 wurde er zum EU-Berater für diplomatische und europäische Angelegenheiten im Ministerium für auswärtige Angelegenheiten und europäische Integration der Republik Moldau ernannt.