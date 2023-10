Die Handwerkskammer schlägt Alarm: Es wird immer schwieriger, Azubis für den Beruf des Bäckers zu finden. Vor allem der frühmorgendliche Arbeitsbeginn schreckt ab. Welche Vorteile aber gerade das hat, erzählen zwei Lehrlinge ‐ einer im ersten, der andere im dritten und letzten Lehrjahr.

„Der frühe Vogel fängt den Wurm“: Nicht jeder kann sich mit diesem Frühaufsteher-Sprichwort identifizieren. Morgens, wenn das erste Zwitschern von draußen ins Schlafzimmer dringt, sich noch einmal verschlafen in den Bettfedern zu wälzen und eine Runde zu dösen ‐ das hat schon seinen Reiz. Nicht jedoch für Ruman Yilmaz und Johannes Heckenberger. Während die meisten ihrer Freunde noch friedlich schlummern, stehen sie ‐ teils schon seit Stunden ‐ bereits in der Backstube von Buck’s Höflesbeck in Ehingen beziehungsweise der Bäckerei Traub in Uttenweiler.

Meine Mutter backt viel zu Hause ‐ Kuchen, aber auch Brötchen und Brot. Da habe ich öfter mitgeholfen, und es hat Spaß gemacht. Ruman Yilmaz

Die Mutter als Vorbild: Darum zog’s Ruman in die Bäckerei

Um 5 Uhr beginnt der Arbeitstag von Ruman Yilmaz. Das heißt: Um 4 Uhr steht der Ehinger auf. „Das macht mir gar nichts“, beteuert der 15-Jährige mit einem Lächeln. Selbst während der Schulzeit sei er meist zwischen 5 und 6 Uhr, also früher als nötig, aus dem Bett geschlüpft. Zu ausreichend Schlaf komme er trotzdem. „Gegen 9, manchmal schon um 8 Uhr abends gehe ich unter der Woche schlafen“, erzählt er. Am Abend mit Freunden auf die Rutsch gehen, ist seine Sache nicht. „Ich bin eher der Typ, der abends auf dem Sofa sitzt.“

Ideale Voraussetzungen für den Bäckerberuf. Den hatte Yilmaz schon lange im Blick. „Meine Mutter backt viel zu Hause ‐ Kuchen, aber auch Brötchen und Brot. Da habe ich öfter mitgeholfen, und es hat Spaß gemacht“, berichtet er. Also bewarb er sich nach dem Hauptschulabschluss bei einigen Bäckereien im Raum Ehingen ‐ und erhielt eine Zusage von Buck’s Höflesbeck in Ehingen. Seit 1. August lernt er dort in der modernen Backstube des vor drei Jahren neu gebauten und vergrößerten Betriebs in zentraler Lage gegenüber der Volksbank-Höfe.

Noch ist sein Arbeitstag geprägt von Hilfstätigkeiten und Über-die-Schulter-Schauen, doch nach und nach darf Ruman Yilmaz mehr Eigenverantwortung übernehmen ‐ zum Beispiel beim Brezeln schlingen oder Brot „rundwirken“, sprich formen und es dann abwiegen. Dabei gilt es, ein Gefühl für das richtige Gewicht des Laibs zu bekommen, damit es zügig vorwärts geht. „Das klappt noch nicht so ganz“, sagt er. Dennoch fügt er an: „Bisher macht mir die Arbeit Spaß.“

Ab dem zweiten Lehrjahr wird’s richtig interessant

Dabei kommt der interessante Teil der Ausbildung erst noch, wie Johannes Heckenberger weiß. Der Sohn von Hans und Susanne Heckenberger, den Inhabern von Buck’s Höflesbeck, ist bereits im dritten Lehrjahr. Allerdings lernt er nicht im Betrieb seiner Eltern, sondern in der Bäckerei Traub in Uttenweiler. „Am Anfang geht’s ums Ranführen und um Grundkenntnisse. Außerdem darf Ruman als 15-Jähriger nicht vor 5 Uhr anfangen. Da ist das Meiste schon gemacht. Richtig interessant wird die Ausbildung erst im zweiten und dritten Lehrjahr“, sagt der 18-Jährige, der mit 16 begonnen hat ‐ aber schon lange vorher wusste, dass er diesen Beruf erlernen wollte.

Was die Arbeit so vielfältig macht

Als Bäckers-Sprössling lag das zwar nahe, doch unabhängig davon kam für Johannes Heckenberger nichts Anderes in Frage. „Ich hätte nicht mit 50 anderen bei Liebherr an der Maschine stehen wollen“, sagt er. Vielmehr gefällt es ihm, jeden Tag aufs Neue ein konkretes Ergebnis seiner Arbeit zu sehen. Einer Arbeit, die durchaus vielfältig sei. Das Brot sei zwar immer in etwa dasselbe, aber vor allem das Kleingebäck oder die süßen Stücke variieren.

Ein Bäcker bekommt vom ersten bis zum dritten Lehrjahr rund 900, 1100 und 1200 Euro brutto. Mit Nachtzuschlägen komme ich auf 1400 Euro. Das ist schon ganz ordentlich. Johannes Heckenberger

„Da gibt es jeden Tag was Anderes zu tun, und manchmal probiert man auch was Neues aus.“ Johannes Heckenberger bereitet das Ganze sogar so viel Freude, dass er fast jeden Tag nach der Arbeit in Uttenweiler auch noch in der Bäckerei seiner Eltern in Ehingen vorbeischaut und mithilft. „Da kommt es schon mal vor, dass ich 12,13 Stunden in der Backstube bin“, sagt er.

Die Mär vom schlechten Verdienst

Die tägliche Arbeitszeit in seiner Lehrstelle liegt freilich bei acht Stunden ‐ mal ist’s ne Stunde mehr, mal eine weniger, je nach aktueller Auftragslage. Längst vorbei seien die Zeiten, in denen Handwerkslehrlinge von ihren Arbeitgebern als billige Hilfskräfte ausgenutzt wurden. Auch die einst stark unterschiedlichen Lehrlingsgehälter der einzelnen Berufe hätten sich mittlerweile angenähert.

„Ein Bäcker-Azubi verdient heute auch nicht weniger als ein Lehrling in der Industrie“, ist Johannes Heckenberger überzeugt und nennt Zahlen: „Ein Bäcker bekommt vom ersten bis zum dritten Lehrjahr rund 900, 1100 und 1200 Euro brutto. Mit Nachtzuschlägen komme ich auf 1400 Euro. Das ist schon ganz ordentlich.“ Auch nach der Ausbildung winke ein Gehalt, mit dem man sich vor anderen Handwerksberufen nicht zu verstecken brauche. „Du musst heutzutage über Tarif bezahlen, damit du überhaupt Leute bekommst“, sagt Bäckermeister Hans Heckenberger.

Frühes Aufstehen als Knackpunkt ‐ zu unrecht, findet der Lehrling

Warum es dennoch gerade im Bäcker-Handwerk immer schwieriger wird, Azubis zu bekommen ‐ bei Buck’s Höflesbeck gab es die vergangenen zwei Jahre keinen Neueinsteiger –, kann sich Hans Heckenberger nur so erklären: „Das Hauptproblem ist das frühe Aufstehen.“ Dabei findet sein Sohn Johannes, dass dieses Thema zu Unrecht so abschreckend wirkt. Er selbst fängt dreimal pro Woche um 2 Uhr und einmal um 0 Uhr an, einmal ist Berufsschule.

„Man muss das mögen, klar, aber es ist nur eine Sache der Gewöhnung“, sagt der 18-Jährige. Die Vorteile seien: „Ich kann meine privaten Termine auf die Nachmittage legen, und ich habe eine geregelte Arbeitszeit.“ Und zwar innerhalb einer Fünf-Tage-Woche, bei der er zwar am Samstag arbeitet, aber an einem Wochentag frei hat. In der Industrie hingegen blühe manchem ein anstrengender 3-Schicht-Betrieb.

So kommt der Bäcker-Azubi zu seinem Schlaf

Natürlich könne man vor einem Arbeitstag abends nicht immer weggehen, und wenn, dann nicht zu lange. 23 Uhr sei dann die oberste Grenze. „Wenn man jung ist, geht das ja. Ich schau halt, dass ich insgesamt wenigstens auf sechs Stunden Schlaf komme. Manchmal auch drei Stunden vor und drei Stunden nach der Arbeit“, sagt Johannes Heckenberger. Bei seinem Vater war das noch anders. „Als ich in der Lehre war, waren wir jeden Tag weg und haben von Freitag auf Samstag auch mal durchgemacht“, erzählt Hans Heckenberger. Sein Sohn ist da lieber vorsichtig: „Ich mach auch mal durch, aber nicht so oft. Wenn du müde bist, verbrennst du dir irgendwann die Finger.“

Das, beteuert Vater Hans und zeigt seine narbenfreien Hände, sei ihm in seiner jetzt fast 40-jährigen Bäckerszeit noch nicht passiert. Und auch sonst gewinnt er seinem Beruf nur positive Seiten ab: „Unsere Arbeit ist sehr abwechslungsreich und wir haben auch Kontakt zu unseren Kunden. Schon meine Eltern hatten in Moosbeuren eine Bäckerei, und ich habe mir nie überlegt, etwas Anderes zu machen ‐ bis heute nicht.“ Wenn das mal kein Vorbild für Ruman Yilmaz und Johannes Heckenberger ist.