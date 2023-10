Friedhofshecke geht in Flammen auf

Auf dem Ehinger Friedhof hat am Mittwoch eine Thuja-Hecke gebrannt. Am Nachmittag stellte ein 76-Jähriger ein Wespennest an einem Grab fest. Das Wespennest wollte er mit einem Unkrautbrenner entfernen. Nach der Nutzung des Brenners stellte er diesen an eine Thuja Hecke.

Durch die Hitze ging die Hecke in Flammen auf. Aufmerksame Zeugen eilten sofort herbei und löschten das Feuer mit Hilfe von Gießkannen. Der Brand war noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr gelöscht. Durch das Feuer wurden etwa zwei Meter Hecke zerstört. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.