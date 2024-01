Freiwillige Feuerwehr schaut zufrieden auf 2023

Die Freiwillige Feuerwehr Erbstetten-Unterwilzingen hat am vergangenen Samstag ihre Hauptversammlung für das Jahr 2023 im Dorfgemeinschaftsraum abgehalten. Abteilungskommandant Markus Tress konnte als Gäste Ortsvorsteher Josef Missel, den stellvertretenden Stadtbrandmeister Daniel Jauer, die Kommandanten der Ehinger Alb, Siegfried Springer, Richard Enderle und Wolfgang Beck, sowie die Feuerwehrkameraden der Wehr begrüßen, heißt es in der Mitteilung der Feuerwehr.

Die Freiwillige Feuerwehr Erbstetten-Unterwilzingen hatte nach eigenen Angaben zum Jahresende eine Personalstärke von 18 aktiven Kameraden. Ein Kamerad ist in der Altersabteilung und zwei sind in der Jugendfeuerwehr-Alb vertreten. 2023 wurde die Wehr zu drei Einsätzen gerufen. Bei zwölf Übungen in Erbstetten und sechs Übungen mit dem Unterstützpunkt Alb wurde das feuerwehrtechnische Wissen der „Floriansjünger“ vertieft. Bei allen Übungen waren Martin Willbold und Markus Tress anwesend. Schriftführer Stefan Schuler berichtete anschließend von den Aktivitäten der Wehr im Jahr 2023.

Dem Kassier Martin Willbold konnte durch die Kassenprüfer Markus Häbe und Holger Hoss eine korrekte Kassenführung bestätigt werden. Alle Funktionsträger seien im Anschluss einstimmig entlastet worden. Ortsvorsteher Missel ergriff anschließend das Wort und sprach der Feuerwehr seinen Dank für die Leistungen im Jahr 2023 aus und spielte dabei auch auf die Tätigkeiten für das Dorfleben an.

Daniel Jauer überbrachte Grüße von Oberbürgermeister Alexander Baumann, Ordnungsamtsleiter Philipp Theiner und von Stadtbrandmeister Oliver Burget. Er bedankte sich bei den Feuerwehrkameraden für die geleistete Arbeit, berichtete vom Feuerwehrbedarfsplan und gab einen Ausblick auf das Jahr 2024. Anschließend nahm Abteilungskommandant Markus Tress die Beförderung und Übergabe von Lehrgangsurkunden vor. Zum Hauptfeuerwehrmann wurde Ralf Kloker befördert. Den Atemschutzausbilderlehrgang an der Landesfeuerwehrschule in Bruchsal legte Lars Schreiter erfolgreich ab. Den Maschinistenlehrgang hat Patrick Kaiserauer erfolgreich bestanden.