Freikartenaktion für Bürger aus dem Alb-Donau-Kreis

Als offizieller Genusspartner der Urlaubsmesse Caravan-Motor-Touristik (CMT) 2024 hat sich der Schwäbische-Alb-Tourismus gemeinsam mit der Messe Stuttgart zu Weihnachten eine besondere Überraschung für alle Bewohner der Alb ausgedacht: Wenn vom 13. bis 21. Januar die CMT in Stuttgart stattfindet, wird mit der Schwäbischen Alb erstmals eine Region die weltweit größte Publikumsmesse für Tourismus und Freizeit als Genusspartner begleiten

Ein Highlight der CMT 2024 wird der „Älblertag“ am Freitag, 19. Januar, sein, an dem sich die Schwäbische Alb mit verschiedenen Aktionen als Genussregion präsentiert. So gibt es zum Beispiel um 13 Uhr im „Atrium“ der Messe Stuttgart eine Live-Kochshow in Kooperation mit der Zeitschrift „Alblust“. Alb-Koch Marc Winter vom Restaurant & Landhotel Winter (Gomadingen) verwandelt auf der Bühne beste Produkte der Region in leckere Gerichte. Unterstützen wird ihn dabei Stargast Gerlinde Kretschmann.

Ein besonderes Weihnachtsgeschenk präsentieren Schwäbische Alb Tourismus und CMT den Bürgern von der Schwäbischen Alb: Mit dem Aktionscode „ ALBLIEBE24 „ können sich Personen, die ihren Wohnsitz in der Urlaubsregion Schwäbische Alb haben, auf der Webseite https://www.messe-stuttgart.de/cmt/besucher/tickets-oeffnungszeiten eine Freikarte für den Älblertag auf der CMT am 19. Januar sichern.

In der Alfred-Kärcher-Halle (Halle 6) wird die Schwäbische Alb während der gesamten CMT wieder mit einem großen Gemeinschaftsstand zu finden sein. Neben Inspiration und Information für den nächsten Ausflug oder Urlaub, dürfen sich Messegäste auch auf das albtypische, kulinarische Angebot von Widmann’s Alb.leben, BeckaBeck, der Berg Brauerei und Eiszeit Quell freuen.

Bewohner der folgenden Land- oder Stadtkreise dürfen den Aktionscode einlösen: Alb-Donau-Kreis, Ostalbkreis, Heidenheim, Göppingen, Esslingen, Ulm, Reutlingen, Tübingen, Zollernalbkreis, Sigmaringen, Tuttlingen. Am 19. Januar sollten alle, die an der Aktion teilgenommen haben, einen Nachweis ihres gemeldeten Wohnorts (wie Personalausweis) auf der CMT dabeihaben, da mit stichprobenartigen Kontrollen gerechnet werden muss. Die Freikarte gilt nur am 19. Januar.