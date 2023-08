Ehingen

Freie Plätze in den Kursen der musikalischen Früherziehung und für ganz Kleine

Ehingen / Lesedauer: 1 min

Ehinger Kinder beim Singsüiel am Musikschultag 2023. (Foto: Emmenlauer )

Nach den Sommerferien beginnen neue Kurse in der BeWEGenden Musik für Drei– bis Vierjährige sowie in der Musikalischen Früherziehung für Vier– bis Sechsjährige Im Mittelpunkt des Angebotes steht der spielerische Umgang mit Musik und Tanz in Form von Liedern, rhythmischen Spielen, Reimen, Kindertänzen, und Instrumenten. Die musikalische Frühförderung trägt nicht nur zur Bildung der musikalischen Grundfähigkeiten bei, sondern unterstützt auch eine vielseitige allgemeine Persönlichkeitsentwicklung, heißt es in der Pressemitteilung.

Veröffentlicht: 02.08.2023, 11:23 Von: sz