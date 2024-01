Französisch-Treff findet einmal monatlich statt

Einmal im Monat gibt es den Französisch-Treff der Volkshochschule Ehingen. Es handelt sich um ein Treffen für alle, die sich für die französische Sprache interessieren und gerne Französisch reden, wie die Stadt Ehingen mitteilt. Der nächste Termin ist am Montag, 5. Februar, von 18 Uhr bis 19.30 Uhr im Franziskanerkloster, Spitalstraße 30, Raum 1.09. Die Gruppe leitet Heidi Hoffmann. Der Treff ist offen für alle. Anmeldungen sind per Mail an [email protected], per Telefon unter 07391 503-503 oder auf der Webseite www.vhs-ehingen.de möglich.