Franz-von-Sales-Schule öffnet ihre Türen

Die Jungenrealschule Ehingen und das Kolleg St. Josef veranstalten am Samstag, 3. Februar, von 10 bis 15 Uhr einen Tag der offenen Tür. Der Tag beginnt mit einem gemeinsamen Gottesdienst um 10 Uhr in der hauseigenen Kapelle, wie die Franz-von-Sales-Schule mitteilt.

Um 11 Uhr begrüßen Internatsleiter Johannes Krickl und Schulleiter Jürgen Wicker die Gäste. Für interessierte Eltern stelle der Schulleiter dann das Konzept der Schule, das speziell auf die Bedürfnisse von Jungen eingeht. Hierbei erhalten sie Informationen zum Marchtaler Plan und zum rhythmisierten Tagesablauf der gebundenen Ganztagsschule.

Interessierte Jungen haben währenddessen die Gelegenheit in das Schulleben „hineinzuschnuppern“, denn ältere Schüler führen durch das Schulgebäude und laden zu Mitmach- und Lernspielen ein.

Die Franz-von-Sales-Schule bietet alle Schulabschlüsse „unter einem Dach“ an. Neben dem Haupt- und Realschulabschluss ist auch das Abitur im Aufbaugymnasium in Obermarchtal im Anschluss möglich. Voranmeldungen für ein Aufnahmegespräch in die Jungenschule sind am Tag der offenen Tür oder telefonisch möglich. Die Jungenrealschule ist unter 07391/77083100 zu erreichen, das Kolleg St. Josef unter 07391/770210.