Feuerwehrkommandant Oliver Burget feiert 25. Dienstjubiläum

Oliver Burget, der Gesamtkommandant der Feuerwehr Ehingen und Stadtbrandmeister der Stadt Ehingen, darf in diesem Jahr auf eine 25-jährige Laufbahn im Dienst der Stadtverwaltung Ehingen zurückblicken.

Oberbürgermeister Alexander Baumann und Ordnungsamtsleiter Philipp Theiner gratulierten Stadtbrandmeister Oliver Burget herzlich zu seinem 25-jährigen Dienstjubiläum und gaben ihm die besten Wünsche für seine weitere dienstliche Laufbahn bei der Stadt mit auf den Weg.

Seine Laufbahn bei der Stadt Ehingen begann Oliver Burget am ersten September 1998, mit der Ausbildung zum Ver- und Entsorger in der Fachrichtung Abwasser, an die eine Tätigkeit in der städtischen Kläranlage anschloss. Eine Qualifizierung zum Abwassermeister erlangte er im Juli 2004. Im Jahr 2007 erfolgte dann die Übertragung der städtischen Bauhofleitung an Oliver Burget. Von November 2013 bis April 2015 absolvierte Oliver Burget die Ausbildung im gehobenen feuerwehrtechnischen Dienst an der Feuerwehrschule in Stuttgart.

Die hauptamtliche Leitung der Feuerwehr, wurde ihm am 24. April 2014 übertragen, dadurch erhielt er den Titel des Stadtbrandmeisters. In dieser wichtigen Position hat er sich als kompetente und engagierte Führungskraft in zahlreichen schwierigen Einsätzen bewiesen. Das Wohl der Bürgerinnen und Bürger dabei immer im Blick. „Unter der fachlichen Leitung von Oliver Burget, wird die Feuerwehr der Stadt Ehingen kontinuierlich zu einer gut ausgebildeten und einsatzbereiten Einheit geformt, die stets für die Sicherheit aller Ehinger Bürgerinnen und Bürger sorgt“, hob Oberbürgermeister Alexander Baumann lobend hervor. Als stellvertretender Kreisbrandmeister des Alb-Donau-Kreises übernimmt Oliver Burget zudem auch über die Stadtgrenzen hinaus Verantwortung. Dem Jubilar wurde die Ehrenurkunde der Stadt zu seinem 25-jährigen Dienstjubiläum ausgehändigt.