Eine Stichflamme und Rauch aus dem Kamin: Das hatte ein Passant am Donnerstagnachmittag kurz nach 16 Uhr am AOK-Gebäude in der Lindenstraße beobachtet. Die daraufhin verständige Ehinger Feuerwehr rückte mit drei Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften aus. Bei deren Eintreffen habe man jedoch weder Flammen noch Rauch festgestellt, sagte Stadtbrandmeister Oliver Burget.

Gemeinsam mit den Mitarbeitern der AOK hätten die Feuerwehrleute das Gebäude kontrolliert, mit der Drehleiter außerdem den Kamin und auch umliegende Kamine überprüft. „Es hätte ja sein können, dass der Passant sich im Kamin geirrt hat“, stellte Burget fest. Auch die Heizung habe man kontrolliert und ebenfalls keine Auffälligkeiten festgestellt. Auf der um die Uhrzeit stark befahrenen Lindenstraße entstand durch den Einsatz ein „kleines mittleres Verkehrschaos“, wie Burget es nannte.