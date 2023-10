Feuerwehr verhütet Brand von E-Auto und Tanklöschzug

Bei der jährlichen Hauptübung der Ehinger Feuerwehr bildete der Viehmarkt mit dem Wehrgang als Tribüne mit den vielen Zuschauern eine perfekte Kulisse. Angenommen wurde ein Zusammenstoß von einem Tanklastzug mit Heizöl beladen und einem E-Auto, ein zweiter Pkw war ebenfalls in den Unfall verwickelt.

Das E-Auto war dabei in Brand geraten, zwei Personen waren in dem Fahrzeug eingeklemmt. Eine ungeheure Rauchentwicklung machte die Übung besonders spektakulär. Christian Gräter erklärte den vielen Zuschauern rund um den Viehmarkt die einzelnen Schritte der Vorgehensweise und die dabei einsetzten Fahrzeuge der Feuerwehr. Vorbereitet hatten die Übung Jonas Geiger und Ulrich Mayer.

Nacheinander kamen die Löschfahrzeuge LF 20 und LF 10 sowie das TLF 4000 angefahren. Zuallererst mussten die beiden im Fahrzeug eingeklemmten Personen gerettet werden, während der Tanklastzug permanent mit Wasser gekühlt wurde, damit sich das darin enthaltene Öl nicht entzünden konnte. Die Person auf dem Beifahrersitz im E-Auto galt als besonders gefährdet. „In dem Fall machen wir eine Crash-Rettung, das heißt wir ziehen die verunfallte Person so schnell wie möglich aus dem Fahrzeug ohne dabei irgendwelche Spätfolgen für sie zu berücksichtigen, weil unmittelbare Lebensgefahr besteht“, erklärt es Gräter den Zuschauern. Der Fahrer wurde währenddessen permanent von den Feuerwehrleuten betreut bis sie mit Hilfe von Schere und Spreizer die Tür aufgeschnitten hatten und ihn, dargestellt von einem Mitglied der Jugendfeuerwehr, mit der Trage abtransportieren und den Rettungskräften übergeben konnten. Weil bei einem E-Fahrzeug die Gefahr besteht, dass sich der erhitzte Akku noch längere Zeit später entzünden könnte, kam jetzt das neue Wechselladerfahrzeug zum Einsatz. Mittels einer Seilwinde wurde das verunfallte E-Fahrzeug auf den Hänger geladen und in einer Wanne mit Kühlflüssigkeit über einen längeren Zeitraum abgekühlt.

Viel Beifall gab es von den Zuschauern für die gelungene Darstellung des möglichen Unfallszenarios. Man wusste einmal wieder auf die Ehinger Feuerwehrleute ist in jedem Fall Verlass. Nach der Übung hatten die Zuschauer die Gelegenheit die Fahrzeuge genau zu inspizieren, selbst einmal Schere und Spreizer mit ihrem enormen Gewicht in die Hand zu nehmen. Für die Kinder hieß es „Wasser marsch“ mit einem Strahlrohr oder einem Schlauch durften sie auch mal Feuerwehrmann oder Feuerwehrfrau spielen und ordentlich Wasser in die Schmiech spritzen.