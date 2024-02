Zu einem Zimmerbrand musste die Ehinger Stützpunktwehr am Mittwochnachmittag gegen 14.40 Uhr ausrücken. Der Brand war in einem Haus im Stadtwirtsgässle in der Unteren Stadt. Verletzt wurde nach Angaben der Rettungskräfte niemand.

Hunde im Haus

Als die Ehinger Feuerwehr mit dem Löschzug am Brandort ankam, quoll laut Stadtbrandmeister Oliver Burget Rauch aus einem Fenster, an dem der Rollladen heruntergelassen war. „Zu diesem Zeitpunkt waren alle Personen bereits selbstständig aus dem Haus gelaufen“, erklärt Burget. Es waren jedoch noch mehrere Hunde in dem Gebäude, allerdings im ersten Stock in einem Zimmer, das vom Brand nicht betroffen gewesen ist. Gebrannt hat laut Burget „wohl ein elektronisches Gerät auf einem Tischchen“. Den kleinen Brand hatte die Wehr schnell im Griff und war danach mit dem Belüften der Räumlichkeiten beschäftigt. „Trotz der sehr engen Altstadtbebauung hatten wir hier keine Probleme“, so Burget.