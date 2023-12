Festliches weihnachtliches Hochamt in der Stadtpfarrkirche

Mit einem festlichen Hochamt haben die katholischen Christen in der Stadtpfarrkirche den ersten Weihnachtsfeiertag begangen. Musikalisch gestaltet wurde die Messe vom Kirchenchor zusammen mit den Instrumentalisten des Orchesters La Quinta unter der Leitung von Kirchenmusikdirektor Volker Linz. „Morgenstern der finsteren Nacht“ sang der Kirchenchor als Stadtpfarrer Harald Gehrig und Diakon Roland Gaschler angeführt von einer großen Schar von Ministranten aus der Seelsorgeeinheit in St.Blasius einzogen.

„Menschen, die ihr wart verloren, freut euch, heut ist Gottes Sohn geboren“, sang die Gemeinde. In seiner Predigt erzählte Gaschler eine alte Geschichte, die sich im ersten Weltkrieg ereignet hatte. Weihnachten 1914 war die große Kriegsbegeisterung längst erloschen, war im Schlamm der Schützengräben des Stellungskrieges der rauen schrecklichen Realität gewichen. Am Heiligen Abend zündete ein deutscher Soldat eine Kerze an und sang „Stille Nacht“, viele andere fielen ein und entzündeten ebenfalls Kerzen und sangen Weihnachtslieder, eins nach dem anderen. „Gut, alter Fritz“, applaudierten die Engländer auf der anderen Seite und entzündeten ebenfalls Kerzen.

In dieser Nacht wurde nicht geschossen, man tauschte über die feindlichen Linien hinaus Geschenke aus den Lebensmittelrationen aus. Es kam zu freundschaftlichen Begegnungen der beiden verfeindeten Seiten. Die feindlichen Soldaten zeigten sich Fotos der Familien. Persönlich waren die Soldaten keine Feinde. „In der Geburtsstunde Christi gab es einen kleinen Frieden im großen Krieg“, sagte Gaschler. „Vielleicht gibt es in der Ukraine oder im Nahen Osten ähnliche Begegnungen. Weihnachten ist die Aufforderung der Christen zur Versöhnung. Die Geburt Christi lädt uns ein, auch mit unseren Feinden Frieden zu schließen. Wir feiern heute Gottes Großmütigkeit“, erklärte Gaschler.

Auch die Fürbitten galten dem Frieden und der Versöhnung, den Menschen, die das Gute wollen und denen, die unter den Nöten und Katastrophen unserer Zeit leiden. Musikalisch eingebettet war die Christmette in die Pastoralmesse von Ignaz Reimann, einer Pastoralmesse, die gern und oft zu Weihnachten aufgeführt wird und daher auch „Christkindlmesse“ genannt ist. „Der Kirchenchor hat sie schon früher einmal gesungen. Es ist eine idyllische Hirtenmusik in wiegenden Dreier-Takten, nicht allzu schwer zu singen“, sagte Linz der „Schwäbischen Zeitung“. Nach dem gemeinsam gesungenen „O du fröhliche“ gab es zum Schluss noch einen besonderen musikalischen Leckerbissen: Angelika Häger von der Jugendmusikschule, die schon bei einigen Konzerten mitgewirkt hatte, spielte auf der Harfe das Concerto B-Dur von Georg Friederich Händel, begleitet von den anderen Instrumentalisten.