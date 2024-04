FDP Ehingen zieht mit neun Kandidaten in den Wahlkampf

„Wir haben lange mit unserer Aufstellungsversammmlung gewartet, weil sich die Suche nach Kandidaten schwierig gestaltet hat, aber das hat sich gelohnt.“ Dies betont Wolfgang Baumbast, Ortsverbandsvorsitzender der FDP für Ehingen. „Wir treten mit neun Kandidatinnen und Kandidaten an, das sind zwei mehr als bei der vergangenen Gemeinderatswahl. Besonders freut es mich, dass wir mit einem jungen Team ins Rennen gehen können“, so Baumbast weiter in der Mitteilung der FDP.

Mit der Auszubildenden Nina Ganzenmüller (19) aus Rißtissen, sowie den beiden Studenten Niklas Rieder (23) aus Gamerschwang und Jonathan Hipper (24) aus Kirchen stellen sich junge und engagierte Mitglieder zur Wahl. Benjamin Bailer (29) kommt aus Briel. Er hat in Biberach Biotechnologie studiert, Thilo Gross (29) wohnt in Mühlen und führt ein Unternehmen mit 20 Mitarbeitern. Professor Dr. Ben Dippe (43, Rißtissen) unterrichtet an der Technischen Hochschule Ulm Betriebswirtschaftslehre. Andreas Wieser (39) ist Vorsitzender des Nabu-Ortsverbandes Ehingen. Manfred Kurbjuhn (63, Ehingen) als Ingenieur und Wolfgang Baumbast (69, Ehingen) als Fraktionsvorsitzender der gemeinsamen Fraktion der Freien Wähler/FDP bringen viel Lebenserfahrung mit.

„Insgesamt bin ich zufrieden, der Mix stimmt. Es wäre schön, wenn es für die FDP über das bisherige Mandat hinaus zu einem weiteren Mandat reichen würde“, zeigte sich Baumbast zum Abschluss der Kandidatenkür zuversichtlich.