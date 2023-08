Öffentliche Verkehrsmittel statt Auto predigt die Politik seit Jahren. Eine bittere Erfahrung am Ehinger Bahnhof musste nun jedoch eine junge Mutter aus Ehingen machen. Der Frau wurde am Bahnhof ihr neues E–Bike gestohlen. Die Chance, dass die junge Frau das Rad wiederbekommt, ist gering, obwohl Schilder am Ehinger Bahnhof auf eine Videoüberwachung hinweisen. Diese Videos gibt es aber nicht. Und das hat seltsame Gründe.

Wert von 4000 Euro

Mit ihrem Job–Rad, einem neuen E–Bike im Wert von rund 4000 Euro, ist die Frau zum Ehinger Bahnhof geradelt, um dann mit dem Zug nach Ulm zu kommen. „Da es ein Job–Rad ist, musste ich aus versicherungstechnischen Gründen auch ein spezielles Schloss kaufen, das besonders stabil ist“, sagt die Frau.

An einem Freitag ist sie dann von einem Ehinger Wohngebiet aus zum Bahnhof geradelt und hat dort um 15.30 Uhr ihr neues Rad an den dafür vorgesehenen Rad–Abstellplätzen festgemacht. „Ich habe sogar gleich den ersten, also den vordersten Platz genommen, um einfach sicherer zu sein, weil dieser von allen einsehbar ist“, sagt die junge Mutter, die auch einen Kindersitz am Rad hatte. Zwar gibt es in der Nähe des Bahnhofs auch abschließbare Radboxen, diese sind aber nichts für spontane Zugfahrten. Denn erst gegen eine Kaution von 60 Euro, die im Ehinger Rathaus zu hinterlegen ist, gibt es einen Schlüssel für eine der roten Boxen — der Mietpreis beträgt fünf Euro pro Monat.

„Sicher gefühlt“

„Ich habe mich dennoch mit dem Abstellplatz ganz sicher gefühlt. Erstens hatte ich ein besonderes Schloss, zweitens stand es ganz vorne und drittens sind ja große Schilder angebracht, wonach der Bereich bei den Fahrrädern videoüberwacht ist“, sagt die junge Mutter. Um genau zu sein: „Video-Überwachung zu Ihrer Sicherheit! Sachbeschädigungen werden strafrechtlich verfolgt“, steht auf mehreren Schildern in großen Lettern an den Fahrradstellplätzen am Ehinger Bahnhof. So weit, so gut.

Als die junge Frau dann gegen 23 Uhr am selben Tag mit dem Zug aus Ulm wieder in Ehingen angekommen war, war ihr neues E–Bike weg. „Nebendran stand das ältere Fahrrad meiner Freundin, das verbogen war. Es hat so ausgeschaut, als ob sich die Täter Platz geschaffen haben, um an mein Rad zu kommen“, sagt die Frau, die dann gleich in der Nacht noch auf das Ehinger Polizeirevier gegangen ist, um den Diebstahl anzuzeigen.

„Ich habe dort dann einen Bogen ausgefüllt und dem Polizisten sofort gesagt, dass der Bereich am Bahnhof ja videoüberwacht ist. Da muss der Diebstahl ja gefilmt worden sein“, so die Frau, die dann eine etwas sonderbare Antwort bekommen hat. „Der Polizist hat mir dann gesagt, dass das mit der Videoüberwachung am Ehinger Bahnhof so eine Sache sei. Mehr wollte er dann auch nicht sagen“, erklärt die junge Mutter, die dann etwas verdutzt nach Hause gegangen ist. Zumal sie eine Kamera, über den Stellplätzen angebracht, gesehen hat.

Antwort lässt aufhorchen

Auf Nachfrage erklärt ein Sprecher der Polizei: „Videoüberwachung ist prinzipiell Sache des Grundstückeigentümers oder des Pächters.“ Und in diesem Fall betrifft das dann die Deutsche Bahn. Die für Ehingen zuständige Pressestelle sitzt in der Landeshauptstadt Stuttgart. Eine Presseanfrage zu dem Vorfall in Ehingen wurde nun, nach fast zwei Wochen, auch beantwortet. Und diese Antwort lässt aufhorchen: „Der Ehinger Bahnhof ist nicht videoüberwacht. Die Schilder zur Videoüberwachung wurden dort unerlaubterweise von Unbekannten aufgehängt und werden vonseiten der DB schnellstmöglich wieder entfernt.“

Das ist bereits schnell passiert, die Schilder sind nun weg. Wenige Tage nach der Presseanfrage der „Schwäbischen Zeitung“ waren dort, wo bisher die Schilder an den Glasscheiben des Fahrradabstellplatzes waren, nur noch Rückstände eines Klebers zu sehen.

Das sagt die Bahn zum Thema "Sicherheit"

Zudem erklärt die Bahn in Sachen Sicherheit an ihren Bahnhöfen in einer sehr ausführlichen Standardantwort folgendes:

„Sicherheit hat für die DB höchste Priorität. Gemeinsam mit knapp 5500 Beamtinnen und Beamte der Bundespolizei, die für Strafverfolgung und Gefahrenabwehr im Bahnbereich zuständig sind, bestreifen rund 4300 Sicherheitskräfte rund um die Uhr Bahnhöfe und Züge. Sie leisten damit einen wesentlichen Beitrag zur subjektiven und objektiven Sicherheit. Neben dem Sicherheitspersonal stellt die Videoüberwachung eine wesentliche Säule des Sicherheitskonzepts der Deutschen Bahn dar.

Die DB setzt mehr Videokameras an Bahnhöfen ein als je zuvor und erhöht die Anzahl ihrer Videokameras bis Ende 2024 auf rund 11.000. Heute sind schon rund 1000 Kameras mehr als 2020 im Einsatz. In Summe sind zurzeit rund 9000 Kameras an etwa 800 Bahnhöfen installiert. Bereits heute sind die am stärksten frequentierten Bahnhöfe mit Videokameras ausgestattet.

Zugriff auf die Aufzeichnungen hat nur die Bundespolizei. Die Auswahl der Bahnhöfe des Videoprogramms treffen DB und Bundespolizei nach bahnbetrieblichen und polizeifachlichen Kriterien. Dabei spielen Fahrgastfrequenz, die Anzahl von Zughalten und die polizeiliche Statistik eine zentrale Rolle.“

Da es in Ehingen aber eben nur die Schilder gab und keine Videoüberwachung, wird es schwer, den Fall weiter zu verfolgen. Die polizeiliche Statistik sagt übrigens, dass in Ehingen im Jahr 2022 insgesamt 29 Fahrraddiebstähle gemeldet wurden, 51 waren es im ersten Halbjahr 2022 im ganzen Alb–Donau–Kreis. Neuere Zahlen liegen noch nicht vor.

Video vom Jugendhaus

Allerdings: Wenige Tage nach der Anzeige hat die junge Mutter eine Nachricht von der Polizei erhalten. „Die haben mir gesagt, dass eine Videokamera an der Außenseite des Jugendhauses einen Mann gefilmt hat, der sich am Nachmittag in Richtung meines Fahrrades bewegt hat.

Der Stellplatz des Rades war für die Kamera allerdings von einem Baum verdeckt. Ein wenig später sei auf dem Video zu erkennen, wie der Mann mein Fahrrad vom Bahnhofsgelände schiebt“, sagt die junge Mutter, die fassungslos ist, dass am Ehinger Bahnhof Schilder zu Videoüberwachung angebracht waren, obwohl es keine Überwachung gibt.

Ob nun wirklich, wie die Bahn sagt, „Unbekannte“ Schilder zur Videoüberwachung am Ehinger Bahnhof anbringen oder angebracht haben, mag ein Mysterium bleiben. Fakt ist aber, dass die Schilder nun weg sind. Ein Blick an den Munderkinger Bahnhof zeigt übrigens ein anderes Bild: Dort steht auf einem Schild „Abstellen der Fahrräder auf eigene Gefahr“. Das war zumindest bisher am Ehingen Bahnhof nicht zu lesen.