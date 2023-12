Fahrer eines Krankenfahrstuhls gefährdet

Beinahe zu einem Unfall kam es am Donnerstag an einem Fußgängerüberweg in Ehingen. Wie die Polizei berichtet, wollte gegen 16.40 Uhr ein Mann mit einem Krankenfahrstuhl die Spitalstraße an einem Fußgängerüberweg überqueren. Aus der Hopfenhausstraße kam ein BMW. Der bog nach rechts in Richtung Innenstadt ab. Als sich der Mann schon auf dem Fußgängerüberweg befand, erkannte er das heranfahrende Auto.

Jedoch verringerte das Fahrzeug seine Geschwindigkeit zunächst nicht und der Fahrer des Krankenfahrstuhl bremste mitten auf dem Zebrastreifen. Erst im letzten Moment sah die 40-jährige Autofahrerin den Bevorrechtigten und leitete eine Vollbremsung ein. Glücklicherweise kam es nicht zum Zusammenstoß. Danach fuhr der BMW weiter. Eine zufällig in der Nähe befindliche Polizeistreife hatte das mitbekommen und nahm die Verfolgung des Fahrzeuges auf. Die Beamten führten eine Kontrolle durch. Dabei stellten sie fest, dass der BMW auf dem Fahrzeugdach und an der Heckscheibe nicht von Schnee befreit war. Den musste die Autofahrerin erst entfernen, bevor sie weiterfahren durfte. Wegen ihrem Fehlverhalten am Fußgängerüberweg muss sie nun mit einer Anzeige rechnen.