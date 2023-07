Ernst Buck und Hanns Roggenkamp haben als Vorstand des Kreisbauernverbands in den vergangenen Jahren sicherlich bessere Ernteergebnisse verkünden können als in diesem Jahr — doch manchmal auch auch schlechtere. Ein Totalausfall auf den Feldern ist heuer nicht zu erwarten, soweit die positive Nachricht der Landwirte. Doch die diesjährigen Wetterextreme haben auch nicht zu Toperträgen geführt.

Nachdem nun rund 50 Prozent der Ernte im Verbandsgebiet abgeschlossen sei, müssen die Landwirte aber von einer unterdurchschnittlichen Ernte sprechen. Neben den Ernteergebnissen kritisierte der Verband geplante Flächenstilllegungen im Rahmen des Green Deals, die Preis– und Handelspolitik für Getreide in Europa sowie die gestiegenen Kosten für Dünger und Verbrauchsstoffe.

Langfristige und extreme Wetterlagen

Die Erntezeit in der Region hat in diesem Jahr gut eine Woche früher begonnen als sonst. Was den Winterweizen angeht, starteten die Mähdrescher ihre Arbeit sogar zwei Wochen früher als im Durchschnitt der vergangenen Jahre. Das sogenannte Tausend–Korn–Gewicht, welches in normalen Jahren um die 53 Gramm liegt, rangiert heuer unter 45 Gramm. Dieser Verlust von 20 bis 30 Prozent zeigt sich auch in den Erträgen.

Ab April hatten wir fast acht Wochen lang regnerisches und sehr kaltes Wetter. Ernst Buck

Grund dafür sind die langfristigen und teilweise extremen Wetterlagen. „Ab April hatten wir fast acht Wochen lang regnerisches und sehr kaltes Wetter. Dann folgten auf einen Schlag hochsommerliche Temperaturen mit bis zu 35 Grad und langen Trockenphasen“, rekapituliert Ernst Buck.

In den frühen Gebieten kommen Zahlen, die erschreckend sind, ich möchte fast sagen, dass manche Hühnerfutter produziert haben. Ernst Buck

Das hätte bei manchen Getreidesorten erst für eine viel zu späte Aussaat gesorgt und andere Pflanzen später durch Wassermangel in ihrer Entwicklung behindert. Gerade bei der Wintergerste, deren Ernte mit Ausnahme von wenigen Standorten in einigen Höhenlagen abgeschlossen sei, mache sich das bemerkbar. Für Kulturen wie Weizen, Dinkel, Hafer und Sommergerste sehen die Prognosen nicht sehr gut aus, erklärt Buck weiter. „In den frühen Gebieten kommen Zahlen, die erschreckend sind, ich möchte fast sagen, dass manche Hühnerfutter produziert haben.“

Alles Feldfrüchte kämpfen mit den Wetterkapriolen

Auch der Mais kämpft noch mit den Wetterkapriolen. „Während manche meiner Pflanzen schon 1,60 Meter hoch sind, dümpeln andere bei 30 Zentimetern herum“, berichtet Hanns Roggenkamp und gibt so das Bild auf zahlreichen Äckern in der Region wieder. Manche Ecken auf der Alb hätten von Steigungsregen oder Gewittern profitiert, welche den Pflanzen mit etwas Wasser über die stärksten Hitzephasen geholfen hätten.

Extreme der Natur können uns Landwirte an unsere Grenzen bringen. Ernst Buck

Letztere und viele andere kleine Indikatoren zeigen deutlich, das der Klimawandel auch bei uns angekommen ist. Besonders falle dem Verbandsvorsitzenden das daran auf, dass Wetterlagen sich deutlich länger in der Region „festsetzten“ als früher. Schelte von Kreisbauern–Chef Buck gab es vor allem für die Regulatorik aus Brüssel und Berlin sowie geplante Flächenstilllegungen. Besonders Cem Özdemir, Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft, traf gleich mehrfach in die Kritik der Landwirte.

Kritik an Politik und Regularien

„Extreme der Natur können uns Landwirte an unsere Grenzen bringen. Aber damit können wir umgehen. Was beinahe nicht mehr zu ertragen ist, sind die Vorschriften aus der Politik“, echauffierte sich Buck. So sei durch verschiedene Verordnungen in diesem Jahr ein Düngen und Pflanzenschutz im Frühjahr nur bedingt möglich gewesen.

Herr Özdemir beharrt hier stoisch auf den vier Prozent, in anderen Ländern wird das etwas sanfter gehandhabt. Ernst Buck

Mechanische Unkrautbekämpfung nur in einem minimalen Fenster. Das mache sinnvolles Arbeiten oft unmöglich. Ebenso kritisierte Ernst Buck den Green Deal aus Brüssel, laut diesem ab 2024 vier Prozent der Ackerflächen stillgelegt werden müssen. Damit würde nicht nur die Lebensgrundlage der Landwirte angegriffen, auch die Lebensmittelsicherheit in Deutschland würde bedroht.

Kosten–Preisentwicklung ist auf einem schlechten Weg

Zudem bekämen die Verbände immer noch keine klaren Aussagen darüber, welche Regeln künftig in oder in der Nähe von Naturschutzgebieten gelten, alle Antworten seien „schwammig“. „Herr Özdemir beharrt hier stoisch auf den vier Prozent, in anderen Ländern wird das etwas sanfter gehandhabt“, so Buck. In Deutschland würden Dinge in der Landwirtschaft oft von fachfremden Personen in Frage gestellt, welche wenig Kenntnis über die Zusammenhänge hätten.

Wir produzieren hochwertige Produkte für gesunde Lebensmittel. Ernst Buck

Die Landwirte in der Region seien sehr gut ausgebildet. „Wir produzieren hochwertige Produkte für gesunde Lebensmittel. Das gilt sowohl für Höfe, die konventionell wirtschaften, als auch für unsere Kollegen, die nach Bio–Standards anbauen.“ Der Ukrainekrieg habe ebenfalls Spuren in der Landwirtschaft hinterlassen. Die Preise für Treibstoff, Dünger und weitere Verbrauchsmittel seien in die Höhe geschnellt. Im Gegenzug konnten die Landwirte ihre Produkte im vergangenen Jahr ebenfalls zu Spitzenwerten verkaufen.

Es gibt auch positive Entwicklungen

Doch in diesem Jahr seien die Verkaufspreise schon wieder stark gesunken, während Verbrauchsgüter unverändert teuer seien. Zudem würden in importierten Getreide aus dem Osten regelmäßig Pflanzenschutzmittel und Chemikalien nachgewiesen, welche in Deutschland schon lange nicht mehr erlaubt seien.

Eine Prognose vor der abgeschlossenen Ernte lautet für mich: eine schlechte Ernte. Ernst Buck

Zurück zur aktuellen Ernte gebe es auch einige positive Entwicklungen, die Erwähnung finden müssten. So verzeichnen die Landwirte in diesem Jahr bisher kaum Wildschäden. Auch Hagelschäden hielten sich, bis auf einen Extremfall im Juli bei Oberdischingen, mehr als im Rahmen. Der Raps sei mit der Hitze gut zurecht gekommen und deutlich besser entwickelt, als im Norden Deutschlands. Trotzdem sagt Ernst Buck: „Eine Prognose vor der abgeschlossenen Ernte lautet für mich: eine schlechte Ernte.“