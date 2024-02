Zum Aus des ADK GmbH-Chefs: Extrem wichtige Personalie

Es ist schon eine Nachricht, mit der die wenigsten gerechnet haben. Dass Wolfgang Schneider nun seine Ämter in der Geschäftsführung der ADK GmbH niederlegt, war so nicht absehbar, vor allem, weil aktuell die Hochphase der Planungen für den Neubau in Ehingen anstehen. Nun möchte sich Schneider beruflich neu orientieren, das ist natürlich nach knapp zehn Jahren an der Spitze und 38 Jahren im Unternehmen sein gutes Recht.

In der Branche ist es indes nicht unüblich, Fünfjahresverträge als Geschäftsführer zu bekommen. Sein Vorgänger, der bereits verstorbene Wolfgang Neumeister, hat mal gesagt: „Länger als fünf Jahre kannst du den Job nicht machen.“ Neumeister hat es weitaus länger ausgehalten, Schneider nun auch.

Ein Blick über den Alb-Donau-Kreis hinaus zeigt aber, dass diese bisherige Konstanz die Ausnahme ist. Die Verweildauer von Krankenhausgeschäftsführern ist nicht selten kürzer als die von Bundesligatrainern im Fußball. Natürlich ist die Branche aktuell eine sehr schwierige. Es fehlt an Personal in den Pflegeheimen und Krankenhäusern, die Kosten laufen aus dem Ruder, die Einnahmen können die Kosten nicht einmal ansatzweise decken und ein Minus von rund zehn Millionen Euro im Jahr ist kein Pappenstiel, auch wenn zumindest bisher die Rückendeckung und das Verständnis aus dem Kreistag da gewesen ist.

Doch auch Landrat Heiner Scheffold ließ kürzlich im Kreistag verlauten, dass er auch von der Geschäftsführung erwarte, das Minus einzudämmen. Vergnügungssteuerpflichtig sieht sicher anders aus. Dass man als Boss von rund 2300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter viele „Alphatiere“ wie Ärztinnen und Ärzte, nicht nur beliebt ist, ist zudem normal und sicher aushaltbar für einen Chef. Es müssen auch unpopuläre Entscheidungen getroffen werden. Dass es zwischen Schneider und „den leitenden Ärzten“ öfters geknallt hat, ist wohl ein offenes Geheimnis. Der Vergleich eines Fußballtrainers und der Umgang mit seinen Stars lässt grüßen.

Die Ära Schneider, mit all seinen Verdiensten, endet nun und der Blick zurück ist aufgrund der anstehenden Herausforderungen auch nur was für Nostalgiker. Jetzt sind der Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung der ADK GmbH als „oberste Organe“ zusammen mit Landrat Heiner Scheffold gefordert, eine wohlüberlegte Personalentscheidung zu treffen. Denn die Aufgaben der künftigen Geschäftsführerin oder des künftigen Geschäftsführers werden nicht einfacher. In Ehingen steht mit dem rund 300 Millionen Euro teuren Klinikneubau ein Mammutprojekt an und andere Baustellen wie Personalmangel in der Pflege oder eben die schwierigen politischen Rahmenbedingungen des Gesundheitssystems werden sicher nicht besser werden.

Der oder die „Neue“ hat auf jeden Fall ein gewaltiges Brett vor sich, in das es große Löcher zu bohren gilt. Man muss darauf vertrauen, dass Landrat Scheffold aufgrund seines Netzwerkes im Gesundheitswesen, unter anderem durch den Vorsitz bei der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft, wie gewohnt die Fäden in der Hand halten und die richtige Person finden wird.