Der Winter naht, umso mehr stellt sich die Frage, wie künftig geheizt werden darf und soll. Energieunternehmer sehen große Verunsicherungen bei den Bürgerinnen und Bürgern und üben Kritik an der Politik. Tipps haben sie, wie in Zukunft geheizt werden kann.

Viele Installateure registrieren derzeit hohe Nachfragen, darunter auch die Ehinger Firma Senftleben. Bereits das ganze Jahr sei man beschäftigt, Gasheizungen einzubauen, berichtet Geschäftsführer Benjamin Senftleben. Dieses Jahr bestehe keine Chance, noch eine Heizung zu bekommen, so stark sei aktuell die Nachfrage. „Die Leute können eigentlich nicht mehr warten, aber wir sind ausgebucht“, sagt Senftleben.

Wärmepumpen sparen nicht automatisch Geld

Neben Gasheizungen baut die Firma Senftleben auch Wärmepumpen ein. Senftleben mahnt, hierbei genau zu schauen, ob das Haus dafür überhaupt geeignet ist. So ergebe in einem Haus mit alten Fenstern eine Wärmepumpe beispielsweise keinen Sinn ‐ die Kosten seien am Ende höher als vorher.

Viele Menschen denken, dass Wärmepumpen Geld sparen. Aber der Energiebedarf im Haus bleibt der gleiche. Benjamin Senftleben

Seine Firma rate folglich manchen Kunden auch davon ab, eine Wärmepumpe einzubauen ‐ mit dem Ergebnis, dass diese dann teilweise zu anderen Installateuren gehen würden. „Viele Menschen denken, dass Wärmepumpen Geld sparen. Aber der Energiebedarf im Haus bleibt der gleiche“, erklärt Senftleben. Dies sei vielen Menschen nicht klar.

Veränderte Aufträge für das kommende Jahr

Der Geschäftsführer vermisst in diesem Punkt eine klarere Kommunikation der Politik. Vielen Bürgerinnen und Bürgern sei nicht klar, wie es weitergehen soll. Teilweise seien seine Kunden sehr verunsichert, oder ihnen fehle schlichtweg das Geld, jetzt eine neue Heizung einbauen zu lassen.

Die Versorgung scheint sicher zu sein, die Speicher sind voll. Peter Guggemos

Für das kommende Jahr verzeichnet seine Firma bislang noch keine Anfragen für Gasheizungen ‐ den Grund sieht Senftleben im Gebäudeenergiegesetz, welches neue Heizungen nur noch mit einem Prozentsatz von mindestens 65 Prozent an erneuerbaren Energien erlaubt. Wärmepumpen seien dagegen für das kommende Jahr bereits in Auftrag gegeben.

Energiespeicher sind derzeit voll

Peter Guggemos, Geschäftsführer der Ehinger Energie, sieht aktuell einen ruhigen Energiemarkt. „Die Versorgung scheint sicher zu sein, die Speicher sind voll“, sagt er, verweist aber auch darauf, dass ein Ereignis bereits große Auswirkungen haben könne. „Wir hängen aktuell an drei Pipelines aus Norwegen. Wenn davon eine defekt geht, ist die Energieversorgung für Deutschland nicht mehr gesichert“, sagt Guggemos. Auch die LNG-Terminals würden dann nicht ausreichen, um die fehlende Energie zu kompensieren.

Die Krise hat schon im Sommer 2021 begonnen. Bis Kriegsbeginn haben sich die Preise verdreifacht. Peter Guggemos

Kritisch sieht Guggemos das neue Heizungsgesetz. Vorher habe es funktioniert, sagt er ‐ in Neubauten wurden Wärmepumpen eingebaut, einige hätten auf Holz-Pellets gesetzt, und hier und da sei auch mal eine Gasheizung eingebaut worden. Von der Politik gebe es keinen Zwang, überall eine neue Heizung einzubauen. „Aber der Bürger hat es so verstanden. Das war kontraproduktiv“, erklärt Guggemos.

Ruhe bei Strompreisen nur scheinbar

Die Strompreise, so der Geschäftsführer, seien zuletzt wieder gefallen und aktuell auf dem Niveau wie im Februar 2022, vor dem Angriff Russlands auf die Ukraine. Doch: „Die Krise hat schon im Sommer 2021 begonnen. Bis Kriegsbeginn haben sich die Preise verdreifacht“, sagt Guggemos. Verglichen mit dem Sommer vor zwei Jahren seien die Strompreise an der Börse folglich immer noch auf dem dreifachen Niveau.

Wir müssen sparsam mit Energie sein. Peter Guggemos

Der Markt werde sich in Zukunft wieder beruhigen, erklärt Guggemos. Dennoch rät er: „Wir müssen sparsam mit Energie sein.“ Wichtig sei vor allem, Ausschau zu halten, wie man sich selbst mit Energie versorgen könne ‐ zum Beispiel mit Photovoltaik-Anlagen.

Beratungen stark gefragt

Stark nachgefragt sind in den vergangenen Wochen und Monaten auch Energieberatungen, wie die Regionale Energieagentur Ulm mitteilt. Als neutrale und unabhängige Einrichtung für Ulm und den Alb-Donau-Kreis, darf die Agentur nicht selbst auf dem Markt tätig werden, sondern lediglich beraten.

Die Verunsicherung bei den Menschen ist riesig. Roland Mäckle

Und die Anfragen sind zahlreich: „Die Verunsicherung bei den Menschen ist riesig“, sagt Geschäftsführer Roland Mäckle. Viele würden jetzt auf den Zug aufspringen wollen ‐ mit dem Ergebnis, dass die Heizungsbauer überlastet seien. Dieses Jahr noch eine Öl- oder Gasheizung zu bekommen, sei nicht möglich, so Mäckle.

Klarere Kommunikation der Politik vermisst

Empfohlene Artikel Heizkosten Zittern im Büro – Das tun die Unternehmen gegen steigende Heizkosten q Ehingen

Die Aufgabe der Agentur sei es dann, die Bürgerinnen und Bürger zunächst zu beruhigen und ihnen klarzumachen, nichts zu überstürzen, erklärt Mäckle. Von Seiten der Bundespolitik hätte er sich hierbei eine klarere Kommunikation gewünscht. „Viele sagen nach dem Gespräch mit uns, dass ihnen jetzt vieles klar wird“, sagt der Geschäftsführer.

Wir sind über Wochen hingehalten worden. Jetzt wissen wir endlich, auf was wir uns einstellen müssen. Roland Mäckle

Anders als viele gedacht hätten, seien Öl- und Gasheizungen weiterhin erlaubt, erst im Falle einer neuen Heizung müsse nach dem Gebäudeenergiegesetz umgedacht werden. In Bezug auf das neue Gesetz zeigt sich Mäckle froh, dass hierbei nun Rechtssicherheit besteht. „Wir sind über Wochen hingehalten worden. Jetzt wissen wir endlich, auf was wir uns einstellen müssen“, schildert er.

Das sind Alternativen zur Wärmepumpe

Aufgrund der großen Nachfrage setzt die Energieagentur mittlerweile auch auf Gruppenberatungen und gibt in Rathäusern Empfehlungen ab. Im Kontakt mit den Bürgerinnen und Bürgern gelte es dann, die Gegebenheiten zu prüfen, erklärt Mäckle.

Eine Wärmepumpe ist ein tolles Medium, wenn es sinnvoll ist. Roland Mäckle

Vor allem bei Reihenhäusern sei um Öl und Gas schwer herumzukommen. Als Möglichkeit, einen Anteil erneuerbare Energien unterzubringen, nennt Mäckle hierfür eine Photovoltaik-Anlage. „Eine Wärmepumpe ist ein tolles Medium, wenn es sinnvoll ist“, sagt er. „Wenn man die Häuser auf der Schwäbischen Alb aber sieht, geht das oft nicht.“ Mäckle rät hierbei gerne zur Pellet-Heizung, die „gute Feinstaubwerte“ aufweisen würde.

Aber klar ist: Wenn wir die Klimaziele erreichen wollen, können wir auch nicht so weiter machen wie bisher. Roland Mäckle

In einem zweiten Schritt informiert die Energieagentur auch über Förderprogramme. Denn: Aufgrund der horrenden Energiekosten können sich viele eine Erneuerung schlichtweg nicht leisten. „Wichtig ist, in Ruhe ranzugehen. Es ist nicht so, dass Unmögliches verlangt wird“, sagt Mäckle und ergänzt: „Aber klar ist: Wenn wir die Klimaziele erreichen wollen, können wir auch nicht so weiter machen wie bisher.“