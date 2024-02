Die VR Bank Alb-Blau Donau veranstaltet am Mittwoch, 13. März, zwischen 10 und 12 Uhr in der Hochsträßhalle in Schwörzkirch ein Forum zum Thema „Landwirtschaft im Wandel“. Dabei hat die Genossenschaftsbank für die Podiumsdiskussion hochkarätige Gäste gewinnen können. Die Veranstaltung ist öffentlich, eine Anmeldung ist erforderlich.

Viel Aufmerksamkeit

Kaum ein Thema erregt derzeit so viel Aufmerksamkeit wie das Thema Landwirtschaft. Seit Januar gehen die Bauern auf die Straße, um mit ihren Protestaktionen ihrem Unmut über die aktuelle politische Lage Luft zu machen. Dabei steht die Landwirtschaft mit all ihren Ausprägungen vor großen Herausforderungen und einer ungewissen Zukunft.

„Durch die derzeitige politische Lage rund um die Landwirtschaft ist der Diskurs natürlich aktueller denn je. Das Forum war aufgrund unserer engen Verbundenheit zur Landwirtschaft bereits geplant, umso mehr ist jetzt der richtige Zeitpunkt, zu solch einer Diskussionsveranstaltung einzuladen“, erklärt Martin Traub, Vorsitzender des Vorstands der Bank in der Bahnhofsstraße.

Und für das Podium konnte die Bank eine wirklich hochkarätige Expertenrunde zusammenstellen. Aus der Politik kommt der Ehinger Manuel Hagel, Fraktions- und Landesvorsitzender der CDU in Baden-Württemberg. Hagel hat sich in den vergangenen Wochen bereits oft zum Thema Landwirtschaft positioniert. Hagel forderte einen nationalen Agrargipfel der Parteien der Mitte und der Spitzenverbände der Landwirtschaft.

Er räumte ein, dass die Landwirtschaftspolitik der vergangenen Jahrzehnte („Wachsen oder Weichen“) zum Weichen vieler Betriebe geführt habe. Neben Hagel werden mit Reinhard Funk (Vorstandsvorsitzender Vieherzeuger-Gemeinschaft eG) und Ernst Buck (Vorsitzender des Kreisbauernverbandes Ulm-Ehingen) zwei Vertreter aus der Landwirtschaft auf dem Podium Platz nehmen. Als Vertreter der Gastronomie, die natürlich eng mit der Landwirtschaft zusammenarbeitet, konnte die Bank Simon Tress gewinnen. Er ist Bio-Spitzenkoch und Inhaber mehrerer Bio-Restaurants auf der Schwäbischen Alb.

Diskussion fördern

„Als regionale Genossenschaftsbank sind wir nicht nur Finanzdienstleister, sondern auch aktiver Partner und Ansprechpartner der Landwirtschaft. Dabei arbeiten wir mit allen Beteiligten rund um die Landwirtschaft zusammen. Wir wollen mit diesem Landwirtschaftsforum eine Diskussion fördern, die die Stimmen aller Beteiligten berücksichtigt“, betont zudem Daniel Staiger, Vorstand der Bank, der ebenfalls auf dem Podium Platz nehmen wird.

Staiger betont in diesem Zusammenhang: „Die Gäste, die wir für das Forum gewinnen konnten, bilden eine hervorragende Kombination. Ihr Fachwissen und Ihre Erfahrung sind entscheidend für einen konstruktiven Austausch.“ Moderiert wird die Veranstaltung von Tobias Götz, Redaktionsleiter der „Schwäbischen Zeitung“ in Ehingen.

Landwirtschaft im Wandel

Thematisch wird es bei der Diskussion um die Zukunft der Landwirtschaft in unserer Region gehen, aber natürlich auch kurz um die aktuellen Bauernproteste. Denn, wie das Thema „Landwirtschaft im Wandel“ schon deutlich macht, befinden sich die Landwirte, wie viele andere Unternehmer auch, in einem Transformationsprozess.

„Wir als Genossenschaftsbank sind seit jeher eng mit der Landwirtschaft verbunden, deshalb ist es uns ein Anliegen, Landwirte, politische Vertreter, Gastronomen und Fachverbände zusammenzubringen, um gemeinsam die gegenwärtigen Entwicklungen und Herausforderungen zu verstehen, aber auch die Chancen in der Agrarwelt zu beleuchten und innovative Wege zu identifizieren“, sagen die Vorstände Traub und Staiger unisono.