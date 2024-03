Die Museumsgesellschaft Ehingen bietet am Samstag, 6. April, eine Exkursion zum Thema Geotope auf dem Hochsträß an. Das Hochsträß, die Landschaft zwischen Donautal, Schmiech-, Aach- und Blautal, sei geologisch sehr vielfältig, heißt es in der Mitteilung der Museumsgesellschaft. Hier tauchen die jüngsten Schichten des Weißen Jura, etwa 150 Millionen Jahre alt, unter die tertiäre Landüberdeckung ab. Miozänmeer, Graupensandfluss und (Ur-) Donau haben diese Landschaft geprägt. An einigen prägnanten Aufschlüssen, Geotopen lässt sich die Geologie dieser Landschaft nachverfolgen. Treffpunkt zur Abfahrt (Pkw-Fahrgemeinschaften) ist um 13 Uhr vor dem Museum Ehingen, Parkplatz Viehmarkt. Die Gesamtdauer der Exkursion beträgt drei bis vier Stunden, eingestreut sind kurze Fußmärsche. Die Teilnehmer sollten an gutes Schuhwerk und dem Wetter entsprechende Kleidung denken.