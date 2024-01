Evangelische Kirche verabschiedet ihren Kantor

30 Jahre lang hat Kantor Christoph Mehner aus Leipzig das Musikgeschehen in und um die evangelische Kirche in Ehingen und Allmendingen gestaltet. Er hat die Kantorei, einen überkonfessionellen Chor ins Leben gerufen, war maßgeblich an der Gestaltung der ökumenischen Kirchenmusiktage im Herbst in Ehingen beteiligt. Besondere Ereignisse waren die Konzerte mit Professor Andreas Hartmann, einem Freund und Wegbegleiter aus Leipziger Zeiten und dem mitteldeutschen Kammerorchester. Nun hat sich Mehner in den Ruhestand verabschiedet.

Zu dem letzten offiziell von ihm musikalisch gestalteten Gottesdienst sang die Kantorei, herausragend dabei die Solopartien von Anja Dittrich. Hartmann war noch in der vorausgegangenen Nacht nach einem Konzert aus Leipzig in Ehingen angereist, um den Freund an der Orgel mit der Violine begleiten zu können.

Bei einer Feier nach dem Gottesdienst im Jugendheim sagte Pfarrer Samuel Striebel, die Konzerte mit den Oratorien und der Passionsmusik mit hochklassigen Musikern aus Leipzig hätten über die Stadtgrenzen hinaus gestrahlt. Bezirkskantor Cornelius Weißert erklärte: „Wir haben gehört, was Musik mit uns macht, wenn sie unsere Herzen berührt.“ Zum Abschied von Mehner war auch die frühere Pfarrerin der Stadtkirche Susanne Richter gekommen, „es war mir ein Herzensanliegen“, betonte sie.

Mehner selbst sagte, dass er schwierige Zeiten in Ehingen nur mit ihrer Unterstützung durchgestanden hätte.

Kirchenmusikdirektor Volker Linz von der katholischen Stadtkirche erinnerte an die gemeinsam gestalteten Kirchenmusiktage im Herbst, ein Ergebnis der guten Beziehungen zwischen beiden Konfessionen. „Dank unserer unterschiedlichen Musikausrichtung sind wir uns bei der Programmgestaltung nie ins Gehege gekommen. Ich erinnere mich gern an ein gemeinsames Konzert mit Ihnen an der Orgel, ich habe dirigiert und dabei einen Einblick in ihre akribische, hochprofessionelle Arbeitsweise bekommen“, sagte Linz. Die zweite Kirchengemeinderatsvorsitzende und langjährige Chorsängerin Marlies Ratzinger erklärte: „Sie haben die Kirchenmusik hier geprägt wie keiner vor ihnen als Organist und Chorleiter.“ Immer wieder musste Mehner dem Wunsch des Chores nach leichterer Kost nachgeben, aber man sei doch gerne wieder zu klassischen Werken zurückgekommen, sagte sie.

Für die ausgeschriebene Stelle von Mehner hat es bislang keine Bewerbungen gegeben. Chormitglied Wolfgang Stierle, früher Leiter des Oberstufenchors der Realschule, erklärte, in der Zusammenarbeit mit Hartmann habe man Aufführungen auf überregionalem Niveau präsentieren können. Chorsängerin Monika Felber befürchtet, dass die Chormusik der Kantorei mit Mehners Pensionierung in einem Dornröschenschlaf versinken wird und kein Prinz in Sicht ist. In Versform hatte sie ihre Abschiedsworte verfasst: „Wir geben unser Bestes, erbarmungslos hören wir den Kantor uns rügen. Kein Christoph am Dienstag mehr, der Gedanke fällt uns schwer.“

Mehner selbst dankte der Kantorei: „Sie haben viele Jahre mit mir durchgestanden. Ich habe immer nach der besten musikalischen Lösung gesucht. Dabei werde ich manchmal etwas fanatisch. Oft habe ich nach der Probe gedacht, na hoffentlich kommen sie nächste Woche wieder.“ Sie sind immer wiedergekommen und sie werden ihn sehr vermissen.