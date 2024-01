Es sind Traktoren, Lastwagen und auch Autos, die am Sonntagnachmittag bis in den Abend hinein in der Ehinger Pfarrei unterwegs sind. Damit wollten die Fahrer und ihre Mitstreiter ihren Unmut über die aktuellen Pläne der Bundesregierung zum Ausdruck bringen, Agrarsubventionen zu streichen.

Etwa 500 Fahrzeuge seien unterwegs gewesen, sagt Mitorganisator Leander Seitz, Landwirt aus Weisel. Er sei völlig überrascht gewesen von dem großen Zuspruch aus der Bevölkerung. „Gefühlt war die ganze Pfarrei unterwegs.“

Landwirte bekommen Unterstützung

So habe es an dem Sonntag ab 16.30 Uhr nicht nur die Landwirte selbst auf die Straßen gezogen. „Es waren viele Handwerksbetriebe und Spediteure mit dabei, der Mittelstand“, sagt Seitz. Auch Privatpersonen hätten sich zum Teil auch spontan zusammengeschlossen und mit ihren Autos an der Sternenfahrt teilgenommen, die um 18.30 Uhr am Kreisverkehr in Weisel endete.

„Das geht nicht mehr nur von den Landwirten aus“, sagt Seitz. „Es geht den Leuten allen gleich.“ Immer mehr habe man das Gefühl, dass die Politik aus einer städtischen Blase heraus dem ländlichen Raum Vorgaben aufdrücke.

Fahrt im Winkel als Vorbild

In der Pfarrei habe man sich ein Beispiel an der Fahrt Ende vergangener Woche im Winkel genommen, sagt Seitz. Am Donnerstagabend waren dort Landwirte mit ihren Traktoren auf den Straßen von Unterstadion, Oberstadion, Mundeldingen, Hundersingen und Grundsheim unterwegs gewesen. Am Freitag hätten dann die Landwirte der Pfarrei beschlossen, eine ähnliche Aktion zu starten und sich spontan zusammentelefoniert. Über Whatsapp-Gruppen wurde dann die Bevölkerung eingeladen, ebenfalls teilzunehmen.

Diesmal sei es bewusst nicht darum gegangen, zu blockieren. So haben sich die Organisatoren den Sonntag als Protesttag nicht ohne Grund ausgesucht. Denn dann sind keine oder zumindest nur wenige Lastwagen auf den Straßen unterwegs. Die B465 habe man nur gekreuzt, um den Verkehr nicht zu sehr zu behindern. Mit der Polizei sei das so abgestimmt gewesen. Die spricht von einem problemlosen Verlauf ohne Behinderungen. Es sei nicht blockiert worden, sagt Pressesprecher Thomas Hagel.

Landwirte wollen mehr Rücksicht auf die Bevölkerung nehmen

„Wir wollen die Bevölkerung wieder mitnehmen“, sagt Leander Seitz - nachdem man sie Anfang vergangener Woche auf den Straßen ausgebremst und blockiert hatte. Das Mitnehmen kann ganz wörtlich verstanden werden, wie Seitz erklärt: Denn Kinder von Familien ohne landwirtschaftlichen Betrieb konnten bei den Landwirten im Traktor mitfahren. „Die Bevölkerung kann für unsere seit Jahren fehlgeleitete Politik nichts“, sagt Seitz. Der Protest am Sonntagabend sei aufbauend auf die Aktionswoche zu verstehen.

In der Pfarrei zog es am Sonntag nicht nur die Landwirte auf die Straßen. (Foto: Privat )

Unterstützung gab es auch von Metzgerei, Brauerei und Bäcker vor Ort, die Essen und Getränke für die Protestierenden zur Verfügung stellten. Feuertonnen und Pavillons hatten die Organisatoren zudem aufgestellt, um den Aufenthalt am Kreisel in Weisel angenehmer zu gestalten. „Es war doch sehr kalt“, sagt Seitz. Um etwa 20 Uhr war die Veranstaltung beendet.