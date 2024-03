Essen und Trinken im Ehinger Spital

In diesem Jahr wurde der Tag der Archive am 2. und 3. März, begangen. Aus diesem Anlass hat das Stadtarchiv Ehingen eine kleine Ausstellung zum diesjährigen Thema „Essen und Trinken“ zusammengestellt, die im Museum Ehingen, in der ehemaligen Spitalkapelle noch bis einschließlich Ostersonntag, 31. März, zu sehen ist. Die Öffnungszeiten sind am Samstag von 14 Uhr bis 17 Uhr und am Sonntag von 14 Uhr bis 17 Uhr.

Die Bandbreite der Archivalienschau reicht von Speiseplänen des Hl.-Geist-Spitals, über die Ernährung in Notzeiten, Rezepten aus alten Kochbüchern und Werbematerialien längst verschwundener Ehinger Lebensmittelgeschäfte. Auch erfährt man hier, von wo das Spital seinen Wein bezog.

Über die Ernährung der Menschen in früherer Zeit ist ein einigermaßen umfassender Überblick nur schwer zu gewinnen, teilt die Stadtverwaltung dazu mit. Die Überlieferung ist eher dürftig, private Haushaltsbücher wurden selten geführt und nur in Ausnahmefällen erhalten. Dagegen waren Einrichtungen wie Spitäler verpflichtet, über ihre Einnahmen und Ausgaben den städtischen Magistraten Rechenschaft abzulegen. Daher gewähren die dort erstellten Jahresabrechnungen interessante Einblicke in das Alltagsleben unserer Vorfahren.

Während man sich in früherer Zeit mit zwei Mahlzeiten täglich begnügte, waren ab der Frühen Neuzeit drei üblich. Auf dem wöchentlichen Speisezettel für die Dürftigen standen morgens ein Haferbrei, mittags eine warme Mahlzeit und zum Abend nochmals ein halber Haferbrei. Zweimal in der Woche, sonntags und donnerstags, hatten sie Anspruch auf Brühe und Fleisch.

Im Unterschied zu den heutigen Ernährungsgewohnheiten spielte in der Frühen Neuzeit Brot - genauer Schwarzbrot - eine überragende Rolle und kam zu allen Mahlzeiten auf den Tisch. Der Fleischverbrauch war in nachmittelalterlicher Zeit eher bescheiden, da sehr teuer und die Konservierungsmöglichkeiten eng begrenzt. Die Anzahl der wöchentlichen Fleischtage kann als Hinweis für den Wert und damit den Kaufpreis einer Pfründe gelten. Geflügel und Eier lieferte der spitaleigene Hühnerhof. Auch Käse wurde selbst hergestellt.